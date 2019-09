Barbara d’Urso misteriosa: “Vi sto nascondendo qualcosa…”, aria di cambiamenti?

By

Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso torna con alcune sorprese?

Barbara d’Urso tornerà presto in tv con tutti i suoi programmi e nel frattempo ama condividere i giorni di vacanza con i suoi follower, senza disdegnare tra l’altro di rispondere ad alcune domande nelle sessioni di domanda e risposta su Instagram. Recentemente alcune delle sue risposte hanno fatto molto discutere perché la conduttrice se l’è vista con gli haters parlando anche di argomenti piuttosto scomodi. Oggi ha pubblicato un nuovo post che farà altrettanto parlare di sé perché lascia pensare ad alcuni cambiamenti che riguarderanno Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso su Instagram, il messaggio che non passa inosservato

Per la precisione, Barbara d’Urso ha dichiarato di essere pronta a tornare all’attacco e soprattutto di custodire un segreto: “Sappiate – queste le sue parole a commento di una foto in cui appare di spalle vestita di jeans – che qualcosa vi sto nascondendo”. A noi sembra che il riferimento sia proprio a qualche cambiamento di Pomeriggio Cinque perché la foto è scattata negli studi che ospitano il programma, ed è ovvio aspettarsi dopo un’estate di pensieri e riflessioni delle novità che in qualche modo vadano ad arricchire il format. Ci abbiamo visto giusto? Staremo a vedere.

Barbara ritorna su Canale 5 con tutte le sue trasmissioni

Intanto sappiate che Barbara non ha rinunciato a nessuno dei suoi programmi e che quindi tornerà con tutte le trasmissioni che abbiamo visto fino a poco prima dell’inizio dell’estate. La ragione è presto spiegata: i vari programmi hanno creato un ecosistema dursiano che si autoalimenta e che ha regalato grosse soddisfazioni sia a Barbara sia a Mediaset in termini di share, anche considerando il fatto che il costo delle singole trasmissioni è stato irrisorio. Siamo proprio curiosi di scoprire a questo punto cosa si nasconde dietro il post di oggi.