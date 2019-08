Barbara d’Urso si confessa ai suoi fan e agli haters da’ un sano consiglio

Barbara d’Urso si dedica ai suoi fan e risponde a tutte le loro curiosità. E agli haters da’ un sano consiglio

Barbara d’Urso, regina indiscussa della televisione italiana, sta finalmente per tornare con i suoi programmi. Oggi l’amata conduttrice ha però voluto fare una cosa davvero speciale dando ai suoi tantissimi fan la possibilità di porgergli delle domande. Un gesto, il suo, a dir poco meraviglioso per far sentire ancor di più la sua vicinanza alle persone che la seguono. Ovviamente le domande sono state tantissime, la nostra Dottoressa Giò è stata interrogata su vari argomenti tra cui la chirurgia estetica, l’amore e gli impegni professionali. Sfortunatamente, però, non sono mancate anche le amare frecciatine da parte di qualche suo haters ai quali, però, Barbara ha dato un sano consiglio. Ma non è tutto, la conduttrice ha rivelato anche qual’è la trasmissione che rifarebbe con piacere e come reagisce quando riceve degli insulti.

Barbara d’Urso si è concessa alla chirurgia estetica? La verità

Una delle curiosità che attanaglia il pubblico italiano è se Barbara d’Urso ha ceduto ai ritocchini. Chi la segue da un bel po’ sa già la verità ma oggi, la conduttrice ha risposto ad una domanda ed ha ribadito di non essere rifatta. Una persona infatti le ha domandato: “Hai qualcosa di rifatto? (Se lo chiede tutta Italia)”, e lei ha risposto così: “Se avessi qualcosa di rifatto avrei almeno qualche piccola cicatrice!! Tutti quelli che incontro per strada possono confermare…tutto mio”. Non è la prima volta che Barbara si esprime su questo spinoso argomento, tempo fa ne ha parlato anche a Pomeriggio 5 dove ha negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Un’altra domanda molto carina che le è stata rivolta è stata sicuramente questa: “Se non fossi diventata Barbara d’Urso…cosa avresti fatto?”. La conduttrice di Canale 5 non ha mai negato di amare la danza, non a caso qualche tempo fa si è fatta ‘esaminare’ anche da Carla Fracci, e infatti a questa domanda ha risposto così: “Avrei voluto essere una danzatrice classica”.

Barbara d’Urso la trasmissione che rifarebbe e il messaggio agli haters

La trasmissione che è rimasta nel cuore di Barbara è La Fattoria che lei ha ammesso rifarebbe volentieri. La frase ‘tormentone’ “col cuore!” le è invece uscita spontanea mentre prima di iniziare la diretta pensa a come informare e far divertire il pubblico nella miglior maniera. Queste sono le altre risposte che la d’Urso ha dato ai suoi fan prima di lanciare un messaggio a coloro che la odiano. Qualcuno infatti le ha chiesto quando potrà avere il piacere di non rivederla più e lei ha risposto così: “Spero il più tardi possibile. Intanto posso consigliarti (mentre sono in televisione) di cambiare canale…o di fare una passeggiata…o l’amore con ami #peaceandlove”. E a chi le ha chiesto come reagisce agli insulti Barbara ha risposto così: “Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno, quindi gli auguro serenità”. Insomma, l’adorata conduttrice è un vero e esempio da seguire!