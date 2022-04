Barbara d’Urso, annuncio ascolti: critiche feroci, così si fa del male da sola

“Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico”, recita un arcinoto proverbio che, come tutti i detti, ha uno scarto di sacrosanta verità. Barbara d’Urso, da sempre ossessionata dagli ascolti (d’altra parte come qualsiasi persona che fa tv visto che dallo share dipendono le carriere di chi va in video), continua imperterrita a fare proclami via social relativi a entusiasmanti dati racimolati dalle sue trasmissioni. Lo ha sempre fatto, pure quando Domenica Live e Live – Non è la d’Urso perdevano palesemente pubblico, finendo infatti per essere cestinati dai vertici del Biscione. E continua a farlo con La Pupa e il Secchione, nonostante i numeri siano lì da vedere, sotto gli occhi di tutti: dopo una partenza più che buona (nella puntata d’esordio ha raggiunto più di 2 milioni di utenti), il reality di Italia Uno ha perso circa il 40% dei telespettatori, con le ultime puntate viste da circa 1.2 milioni di persone.

“E anche ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di 2 milioni di spettatori e del 18% di share con La Pupa e il Secchione! Nonostante una partita di calcio fortissima e lunghissimissima… Grazie per la passione con cui ci seguite anche sui social! A dopo!”. Così la d’Urso in riferimento ai dati di ascolto della puntata del 12 aprile. “La partita lunghissima” è stata quella trasmessa da Canale Cinque, Real Madrid – Chelsea, che non ha fatto chissà quali sfracelli sul fronte share. Il match ha avuto 3.5 milioni di utenti (16.5%). In più, a essere onesti, i match di Champions League hanno un pubblico ben differente rispetto a quello dei reality. Insomma, voler far pensare che la partita abbia condizionato in maniera negativa i dati de La Pupa e il Secchione non è del tutto veritiero.

Fatto sta che la d’Urso è tornata ad inneggiare ai famosi “picchi di share”, non potendo celebrare i dati complessivi della trasmissione (piuttosto deludenti). Il suo post Instagram si è così ritrovato subissato da critiche feroci, con tantissimi utenti che hanno pure fatto notare alla conduttrice campana che la replica di Stasera Tutto è Possibile su Rai Due ha avuto dati migliori dei suoi (Stefano De Martino ha convinto 1.4 milioni di persone).

Non si comprende il motivo preciso che spinge la presentatrice a proseguire nei suoi proclami; è piuttosto normale che quando uno show vada bene si ringrazino gli spettatori, cosa che puntualmente fanno tantissimi volti della tv. Non è invece normale che anche di fronte a dati deludenti ci si voglia intestardire a fare annunci tripudianti. Così ci si fa male e si rischia di perdere di credibilità.

C’è infine un ultimo aspetto da snocciolare in riferimento ai dati de La Pupa e il Secchione: la d’Urso ha ragione a dire che, dopotutto, sono in linea con i risultati di Italia Uno. Il punto è che lei è stata chiamata per migliorare il trend del canale. Non solo: ha avuto anche a disposizione un budget che altri show della seconda rete del Biscione non hanno avuto. Quindi, a conti fatti, sì, per ora l’operazione resta deludente.