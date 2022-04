Ascolti tv ieri: Rai1 e Canale5 tiepidi, d’Urso non ingrana, ok De Martino

La scogliera dei misteri, su Rai Uno, ha intercettato quasi 3.7 milioni di utenti e uno share pari al 16.7%. Un risultato sufficiente ma non certo ottimo. Stesso discorso vale per Canale Cinque che con il match di Champions League tra Real Madrid e Chelsea ha coinvolto quasi 3.6 milioni di spettatori (16.5% di share). Barbara d’Urso, con La Pupa e il Secchione in onda su Italia Uno, ha conquistato spettatori 1.2 milioni di utenti, stesso dato, non entusiasmante, di sette giorni fa.Stefano De Martino, con Anche Stasera Tutto è Possibile (Rai Due), fa meglio della d’Urso, raccogliendo 1.4 milioni di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – La scogliera dei misteri ha raccolto 3.688.000 spettatori, pari al 16.7% di share.

Canale Cinque – Champions League Real Madrid – Chelsea ha intercettato 3.582.000 spettatori (16.5%).

Rai Due – Anche Stasera tutto è possibile ha convinto 1.409.000 spettatori (8%).

Italia Uno –La Pupa e il Secchione ha convinto 1.258.000 spettatori (8.7%).

Rai Tre – #Cartabianca ha conquistato 1.143.000 spettatori (5.8%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro ha avuto un ascolto medio di 807.000 spettatori (4.8%).

La7 – DiMartedì ha interessato 1.176.000 spettatori (5.8%).

TV8 – Spider-Man: Homecoming ha registrato 356.000 spettatori (1.8%).

Nove – Redemption – Identità nascoste ha raggiunto 395.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv martedì 12 aprile 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha coinvolto 5.116.000 spettatori (21.5%).

Canale5: Striscia la Notizina ha interessato una media di 3.486.000 spettatori (15.4%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.663.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.028.000 spettatori (24.2%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.796.000 spettatori (14.5%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.029.000 (18.8%).

Ascolti tv martedì 12 aprile 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.592.000 spettatori (13.9%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.999.000 spettatori (21%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.782.000 spettatori (17.5%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto spettatori (%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.312.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.126.000 spettatori (16.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.589.000 spettatori (24.1%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.823.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.709.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.485.000 spettatori (16.8%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.551.000 spettatori (15.2%).

Ascolti della mattina di martedì 12 aprile 2022