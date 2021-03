Barbara d’Urso, altro colpo di scena professionale: addio a LaPresse

Barbara d’Urso in fermento. Per la conduttrice in forza a Mediaset sono giorni parecchio movimentati. Nelle scorse ore è stata in Procura a Roma, venendo interrogata sul cosiddetto Aresgate, caso trattato anche nelle sue trasmissioni. Sempre di recente è giunta un’altra notizia riguardante la presentatrice. Come riporta Dagospia, la d’Urso non fa più parte della scuderia LaPresse Management di Marco Durante. La news trova conferma anche sul sito ufficiale dell’agenzia. Tra le star rappresentate dall’azienda, figurano Melissa Satta, Belen Rodriguez, Adriana Volpe, Gaia Bermani Amaral. E ancora: Giovanni Ciacci, Barbara Pedrotti, Laura Barth, Andrea Iannone, Rita dalla Chiesa, Monica Bertini, Ilenia Arnolfo, Gianluca Saragò e Piergiorgio Pirrone. Non Barbara, però, che è migrata altrove.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino, senza trovare risposta, si interroga sulle cause che hanno spinto la conduttrice campana e LaPresse a prendere strade diverse dopo una lunga collaborazione. Si tratta dell’ultimo colpo di scena che ha riguardato la d’Urso in questo periodo che si è vista tagliare ‘Live’, talk della domenica sera di Canale 5 (tuttavia sarà ‘ricompensata’ con una diretta più lunga di Domenica Live. I vertici Mediaset hanno inoltre dichiarato che ‘Live’ tornerà nella prossima stagione televisiva).

Barbara d’Urso, periodo movimentato: addio a LaPresse, stop a Live, l’Aresgate e le voci di attrici con Maria De Filippi

A ciò si aggiunge, come sopradetto, la testimonianza che Barbara è stata chiamata a depositare in procura a Roma. Gli inquirenti di Piazzale Clodio stanno cercando di fare totale chiarezza sul suicidio di Teodosio Losito, colonna portante di Ares. La conduttrice è stata ascoltata in quanto ha trattato l‘Aresgate in alcune puntate dei suoi programmi, dopo le confessioni al Grande Fratello Vip di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, e Massimiliano Morra.

Dulcis in fundo (ma non troppo dulcis), Barbara nei giorni scorsi si è ritrovata al centro della cronaca televisiva che ha parlato di un rapporto per nulla roseo tra lei e Maria De Filippi, altra regina della rete ammiraglia del Biscione. A far scoppiare il vociferare, il caso Pietro Delle Piane che a ‘Live’ ha dichiarato di aver recitato un copione a Temptation Island. La Fascino Pgt della De Filippi, produttrice del reality, ha dato mandato ai propri legali di tutelare l’immagine dello show in riferimento alle esternazioni dell’attore.