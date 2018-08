Barbara d’Urso rivela: “Alberto Mezzetti? Sono molto corteggiata”

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello stanno insieme oppure no? Le ultime dichiarazioni della conduttrice

È il mistero dell’estate: Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello stanno insieme oppure no? Dopo la fine del reality show i due sono usciti a cena e in diverse interviste il Tarzan di Viterbo ha confidato di aver iniziato a corteggiare con assiduità la napoletana. Non solo: i due si sono rivisti a casa di un amico in comune dove hanno trascorso più di qualche giorno. Dunque: Barbara e Alberto sono davvero una coppia? A quanto pare ancora no e le recenti dichiarazioni della d’Urso parlano chiaro. “Alberto Mezzetti? La dottoressa Giò non sa niente di queste voci: sa solo che Barbara d’Urso è molto, molto corteggiata”, ha dichiarato il volto Mediaset al settimanale Di Più, parlando in terza persona per dare spazio al personaggio che è tornata ad interpretare in questi mesi. Quindi, stando alle parole di Barbara d’Urso, Alberto sta corteggiando a più non posso la conduttrice ma per il momento la donna non ha ancora ceduto. La presentatrice non ha infatti annunciato la nascita di nuovi amori o passioni, ma si è limitata a dire di essere molto corteggiata. E questo non spaventa minimamente il gieffino di Viterbo, che ha di recente confessato di amare le sfide dure, quelle quasi impossibili. Riuscirà a far capitolare Barbarella?

Alberto del Grande Fratello corteggia Barbara: ma lei non ha ancora ceduto

Intanto, analizzando le storie Instagram di entrambi, sembra che sia per Barbara sia per Alberto non sia facile vedersi come si deve. Lei è impegnata sul set de La Dottoressa Giò mentre lui sta girando l’Italia per via delle serate in discoteca. Non a caso lo stesso Mezzetti ha rivelato che più che vedere riesce a sentire telefonicamente l’attrice. Le cose cambieranno a partire da settembre, quando la d’Urso tornerà stabilmente a Milano?

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti: la verità verrà detta a Pomeriggio 5

Di sicuro la situazione tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti verrà chiarita prossimamente, probabilmente a Pomeriggio 5 o Domenica Live. Già in passato la 61enne ha parlato della sua vita privata nei suoi programmi tv. Lo scorso anno, ad esempio, ha smentito il gossip sulla presunta liason con l’attore Gerard Butler: un pettegolezzo che aveva infiammato l’estate ma che era del tutto infondato.