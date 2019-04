Barbara d’Urso, Alba Parietti dopo lo scontro: “Non sono lecca c. Pace”

Parla Alba Parietti il giorno dopo lo scontro avuto con Barbara a Live – Non è la d’Urso: “Non sono lecca c.” Poi il messaggio per la conduttrice

Serata infuocata quella che ieri ha visto protagoniste a Live – Non è la d’Urso la padrona di casa Barbara e l’ospite Alba Parietti. Il botta e risposta tra le due donne è stato acceso dal giornalista Giuseppe Cruciani che, fedele al suo stile schietto, ha fatto notare senza giri di parole durante la diretta che Alba in passato ha avuto parole forti sui programmi di Barbarella. Ad esempio quando a Tv Talk (era il 2017) parlò di “scempio della dignità umana”. Da qui lo scambio di opinioni e chiarimenti che ha coinvolto la conduttrice e l’opinionista. Quest’ultima è tornata sulla questione nella mattinata odierna, scrivendo sui propri profili social.

Alba Parietti, the day after: “Oltre il 20%, mantenendo le nostre posizioni, con grande calma e affetto. Pace è fatta”

“Giratevela come vi pare, ma che vi piaccia o no, ieri sera il programma ha vinto la serata. Il nostro incontro è arrivato nel momento della nostra discussione, tutta in salita, a oltre il 20 per cento. Mantenendo le nostre posizioni, con grande calma e affetto. Pace è fatta, Barbara”. Questo il messaggio del day after che la Parietti ha consegnato ai social, commentando quanto accaduto nella serata di ieri. Qualche suo follower però l’ha criticata. C’è chi ha sostenuto che la d’Urso l’abbia “asfaltata” e chi ha visto “leccate di fondo schiena” per un gettone di presenza. Commenti non passati inosservati. “Sicuramente una serata che non era quella di ieri. Su che canale era sintonizzato il suo cervelletto?”, la replica piccata della Parietti, che poi è passata a commentare l’opinione sulla “leccata”: “Non ho leccato il c. a nessuno e non si trattava di un gettone di presenza […] Non sono una questuante né una lecca c. ma una professionista”.

Lo scontro a Live – Non è la d’Urso tra la Parietti e la padrona di casa

Lungo la puntata di ieri la Parietti e la d’Urso hanno dato vita a un poderoso botta e risposta dove entrambe, senza cedere il passo, hanno mantenuto le loro posizioni. Durante lo scontro è stato toccato anche il delicato rapporto tra Francesca De André e suo padre. Alba, che conosce molto bene la famiglia De Andrè essendo stata legata a Cristiano De André dal 2010 al 2014, ha detto che alcune persone, per come è stato trattato l’argomento in tv, hanno sofferto molto. La d’Urso ha replicato, rivendicando il suo diritto di fare cronaca come richiesto dalla sua professione.