Barbara d’Urso, a rischio Domenica Live? Record solo di pubblicità

Annus horribilis per Barbara d’Urso. Forse come non mai, quest’anno è da considerarsi un periodo davvero con caffeucci amari per uno dei volti popolari di Canale 5. Negli ultimi mesi ha vissuto diversi cambiamenti in palinsesto per i suoi programmi. Come è noto, Live-Non è la d’Urso è stato chiuso in anticipo rispetto al previsto e ha lasciato il posto a Paolo Bonolis. Con le puntate di Avanti un Altro Pure di Sera gli ascolti tv si sono risollevati nella domenica sera della rete ammiraglia del Biscione, portando a casa pubblico e share.

Mediaset ha concesso un’opportunità a Carmelita: allungare Domenica Live e tornare alla concorrenza con Mara Venier. L’azienda, così, ha annunciato di aggiungere al contenitore della domenica più di due ore dedicate all’informazione e all’attualità lasciando invariata la seconda parte, quella delle 17.20 in poi al gossip e allo spettacolo. Questa scelta, però, si è rivelata un disastro alla luce anche dai risultati registrati. Il programma ha ottenuto l’8 e il 9% di share durante tutto il tempo in cui si è scontrato con Domenica In che è volata negli ascolti.

Domenica Live rischia la chiusura? L’unico record che ha ottenuto è quello relativo ai quarantadue minuti di pubblicità. Su Instagram la conduttrice si è auto-celebrata pubblicando i suoi picchi: 15% di share e 2 milioni e mezzo di spettatori. In un certo senso, dal suo punto di vista, il calo di Domenica Live sarebbe stata ‘colpa’ della Juventus e della Formula 1. Come è possibile che due competizioni così importanti e seguiti hanno avuto delle ripercussioni solo sulla sua trasmissione e non su quella di Mara?

Oltre a perdere contro Venier, Barbara d’Urso ha vinto raramente in questa stagione tv 2020/2021 contro Da Noi… A Ruota Libera. Francesca Fialdini è sempre risultata vincente con 2-3 punti circa in più di share sul diretto competitor e raccogliendo più pubblico rispetto a Canale 5. Intanto è diventata virale la storia pubblicata dalla padrona di casa di Domenica In che ha ripreso l’articolo degli ascolti tv pubblicato da GossipeTv.

Su Twitter qualcuno ha voluto accendere una polemica. Nel suo gesto avrebbero visto una frecciatina. Le pochissime critiche, però, si sono spente non appena iniziate: i numeri parlano chiaro che il contenitore del dì festivo di Rai1 è un grande successo.