Ascolti tv, ieri 18 aprile 2021: stravince Domenica In. Venier travolge d’Urso

La Domenica In di Mara Venier stravince ancora su Domenica Live di Barbara d’Urso. Gli ascolti tv di ieri 18 aprile 2021 hanno fatto registrare per il contenitore del dì festivo di Rai1 3.359.000 telespettatori, pari al 17,1% di share, nella prima parte mentre nella seconda 3.045.000 spettatori e il 15.9%. Il programma del pomeriggio di Canale 5, invece, continua ad andare molto male. Partita con la presentazione all’8,22% di share, con 1.611.000 spettatori, il segmento attualità ha ottenuto 1.777.000 spettatori (9,27%), la prima parte 2.330.000 spettatori (13,30%), la seconda 2.271.000 spettatori (12,89%), mentre l’Ultima sorpresa 1.956.000 spettatori (10,82%).

Gli ascolti tv della domenica confermano come la scelta di allungare nuovamente Domenica Live, facendola partire alle 14.30 circa, porti a un confronto diretto con Domenica In da cui la rete ammiraglia del Biscione ne esce inevitabilmente sconfitta, esattamente come in passato. Anche contro Da Noi… A Ruota Libera Barbara d’Urso ha perso. Il programma in onda subito dopo la difficile puntata di Domenica In (a causa della morte di una collaboratrice di Mara) e condotto da Francesca Fialdini ha ottenuto una media del 14,3% di share con 2.500.000 spettatori.

Ascolti tv: niente boom per Avanti un Altro di Sera. Vince La Compagnia del Cigno 2

Come riportano gli ascolti tv di ieri, domenica 18 aprile 2021, La seconda puntata de La Compagnia del Cigno 2 ha vinto la serata. La fiction di Rai1 ha vinto, seppur in ribasso, conquistando 3.534.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 3.476.000 spettatori pari al 15.1% di share. La scorsa settimana Paolo Bonolis aveva trionfato con 4.109.000 spettatori e il 17,6% di share. Inoltre i dati registrati in prima serata si sono avvicinati a quelli del preserale: Avanti il Primo ha segnato 2.450.000 spettatori pari al 13,2%, mentre Avanti un Altro ha raccolto 3.381.000 spettatori pari al 15,8% di share.

Di seguito gli ascolti della prima serata di ieri degli altri canali: Rai2 The Rookie 1.077.000 spettatori (3,9%), Bull 1.011.000 (3,9%). Italia1 Logan – The Wolverine .000 con (%). Rai3 Che Tempo Che Fa 2.735.000 spettatori (10,1%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.693.000 spettatori (7,4%). Rete4 Allied – Un’Ombra Nascosta 575.000 (2,6%). La7 Non è L’Arena 1.475.000 spettatori (5,6%), 1.060.000 (8%). Tv8 4 Hotel 519.000 (2%). Nove Ostia Criminale – La mafia di Roma 305.000 spettatori (1,2%).