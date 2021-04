Mara Venier apre Domenica In in lacrime: “È morta Carmela siamo affranti”

In apertura la conduttrice ha ricordato una sua collaboratrice morta a 50 anni a causa del Coronavirus e non è riuscita a trattenere le lacrime

Apertura anomala per Domenica In. La puntata del 18 aprile è iniziato con un annuncio di Mara Venier in lacrime. La padrona di casa ha ricordato Carmela, sua suggeritrice, ‘gobbista’ nel gergo tv, morta giovane all’età di cinquant’anni a causa del Covid-19:

“In tutte le edizioni di Domenica In, nei miei programmi, è sempre stata davanti a me. Capiva al volo di cosa volessi bisogno sempre”

Non è stata solo la gobbista di Mara Venier, come in questi giorni si è detto. Quel che è certo mancherà tanto alla conduttrice del contenitore del dì festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo e non solo. I presenti in studio hanno tributato alla dipendente Rai scomparsa un lungo e forte applauso. È stata davvero forte la commozione nella puntata odierna di Domenica In. Come detto da Mara, la sua squadra è davvero affranta e triste per questa triste notizia.

Solo qualche puntata fa Mara Venier, alla fine del consueto appuntamento con la sua trasmissione, aveva rivolto un saluto alla sua collaboratrice che stava lottando contro il Coronavirus, Inoltre aveva spiegato che la donna, che conosce ormai da trent’anni, aveva perso il padre di recente. La veneta aveva provato a farle sentire tutto il suo calore, augurandosi che si sarebbe ripresa presto.

Venerdì scorso, la donna è stata ricordata anche da Antonella Clerici durante la puntata È Sempre Mezzogiorno, il programma in onda su Rai1 subito dopo Storie Italiane. Descrivendo il rapporto che ha condiviso con lei, Antonella ha raccontato che in Rai sono una grande famiglia, si conoscono tutti. Non solo con Mara Venier, ma Carmela ha lavorato anche con la Clerici e quest’ultima l’ha ricordata come una donna sempre sorridente.

In diretta, poi, aveva mandato un grande abbraccio al marito Fabrizio che lavora anche lui in azienda Rai e ai suoi figli. Lo stesso ha fatto Mara Venier. Grandi ospiti particolarmente importanti oggi a Domenica In. Come di consuetudine, la prima parte sarà dedicata all’informazione e all’attualità con le notizie sul Covid e sui vaccini.

In studio arriveranno nomi di spicco come Sabrina Ferilli, Patty Pravo e molti altri. Insomma anche oggi Mara porterà a casa ascolti super e batterà Barbara d’Urso con alte probabilità.