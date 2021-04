Ascolti tv ieri 11 aprile: crolla d’Urso, trionfa Venier. Boom per Bonolis

Come riportano gli ascolti tv di ieri, domenica 11 aprile 2021, Domenica Live è crollato. Barbara d’Urso ha fatto registrare nell’anteprima solo l’8,96% di share, pari a 1.768.000 spettatori. Nel segmento attualità, invece, 2.030.000 spettatori con il 10,92%. Share che è salito al 13,37% nella prima parte, 2.330.000 spettatori, per poi scendere nella seconda parte a 13.03% e 2.389.000 spettatori. La parte finale di Domenica Live, chiamata Ultima Sorpresa, ha registrato l’11,87% di share e 2.214.000 spettatori. Numeri completamente diversi registrati da Rai1. L’unica regina della domenica pomeriggio è Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In ha conquistato il 18,07% di share nella prima parte con 3.620.000 spettatori, mentre nella seconda 3.261.000 spettatori con il 17,50%.

Il ritorno di Barbara d’Urso e di Domenica Live a una versione più estesa del contenitore non sta creando assolutamente problemi al diretto competitor. Zia Mara ha il suo pubblico ormai fidelizzato, così come la struttura delle puntate viene premiato domenica dopo domenica dallo spettatore. Francesca Fialdini ha battuto Barbara d’Urso. Da Noi…A Ruota Libera ha registrato una media del 13,5% di share. Certo, numeri molto bassi nonostante il grande seguito della Venier.

Non si vedeva la domenica sera di Canale 5 quasi al 18% di share da qualche anno. La chiusura di Live-Non è la d’Urso è stato bene per la rete, come lo è stato piazzare Paolo Bonolis in prima serata. Avanti un Altro pure di Sera ha raccolto il 17,59% di share pari a 4.109.000 spettatori battendo il debutto della seconda stagione de La Compagnia del Cigno. La fiction di Rai1 ha totalizzato 4.050.000 spettatori pari al 17,02% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 9-1-1 1.281.000 spettatori (4,63%), 1.213.000 spettatori (4,56%). Italia1 X-Men – Giorni di un Futuro 1.112.000 (4,73%). Rai3 Che Tempo Che Fa 3.021.000 spettatori (11%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.619.000 (6,92%). Rete4 Flight 728.000 spettatori (3,41%). La7 Non è L’Arena 1.591.000 (5,98%), 920.000 (6,86%). Tv8 4 Hotel 605.000 spettatori (2,28%). Nove Casamonica – Le Mani su Roma 346.000 (1,34%).

In preserale Avanti un Altro ha raccolto il 16,96% di share, pari a 3.738.000 spettatori. Avanti Il Primo, invece, ha segnato 2.572.000 spettatori con il 13,36% di share. L’Eredità di Flavio Insinna, invece, ha ottenuto il 20,76% di share raccogliendo 4.645.000 spettatori. L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto una media di 3.223.000 spettatori con il 16,47%.