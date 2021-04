Ascolti tv ieri 10 aprile 2021: Amici Serale fa boom e sbaraglia concorrenza

È inarrestabile il successo del Serale di Amici 2021. Il talent condotto da Maria De Filippi è tornato ai fasti di qualche anno fa, nonostante la mancata diretta e gli spoiler sulle registrazioni. Spoiler che la conduttrice ha cercato di tamponare comunicando agli allievi in casetta il nome dell’eliminato solo una volta terminata la puntata. Da quattro settimane continua a macinare un record dopo l’altro, come dimostrano gli ascolti tv. Amici Serale è stato visto ieri, sabato 10 aprile 2021, da 5,7 mln di spettatori pari al 26% di share, travolgendo la replica di Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria. La fiction andata in onda su Rai1 ha ottenuto soltanto 3,1 mln di telespettatori pari al 13,8% di share. Amici Buonanotte ha segnato 2.007.000 spettatori e il 29,7%.

Il quarto appuntamento con il Serale di Amici 2021 è stato segnato dall’eliminazione di Enula. Inoltre il regolamento, per questa occasione, ha subito un cambiamento: c’è stata soltanto una eliminazione e non due come nelle puntate precedenti. Adesso sono soltanto dieci i ragazzi rimasti in gara a giocarsi la finale che sarà trasmessa il 15 maggio prossimo.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 F.B.I 1.364.000 spettatori (5,1%), Blue Bloods 1.300.000 (4,9%) e Instinct 947.000 (3,9%). Italia 1 Wonder Park 1.133.000 (4,3%). Rai3 Città Segrete 2.248.000 spettatori (9,4%). Rete4 Bernadette: Miracolo a Lourdes 987.000 (4%). La7 Eden presenta – Before the Flood 489.000 (1,9%). Tv8 Destini Incrociati 262.000 (1,1%). Nove Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante 453.000 (1,7%).

Ascolti tv ieri, sabato: Verissimo vola e batte Italia Sì. Paola Perego al 3% su Rai2

Niente da fare per Paola Perego su Rai2. Il suo programma, dal titolo Il Filo Rosso, ha fatto registrare il 3,4% di share e 561.000 spettatori. Trionfa al pomeriggio Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin, che tra gli altri ha ospitato anche Stefano De Martino, ha ottenuto il 19% di share, conquistando 2.657.000 spettatori. Nei Giri di Valzer, invece, 2.455.000 spettatori con il 16,5% di share.

Su Rai1, gli ascolti tv sono leggermente cresciuti. L’appuntamento con Italia Sì con Marco Liorni ha ottenuto 1.480.000 spettatori pari al 10,7% di share, nella prima parte, mentre nella seconda l’11,5% e 1.764.000 spettatori.Bene TvTalk con sulla terza rete di Stato che ha fatto compagnia a 1.408.000 spettatori, 9,7% di share.