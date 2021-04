Enula eliminata ad Amici 2021: “Ho paura”, il pubblico non ci sta

Enula è stata eliminata al Serale di Amici 2021 e il pubblico è ormai sul piede di guerra. Dopo le eliminazioni di Leonardo Lamacchia e Tommaso Stanzani, anche dopo la quarta puntata ci saranno polemiche infuocate. Al ballottaggio stasera c’erano Aka7even, Tancredi ed Enula. I giudici hanno subito salvato Aka7even, poi c’è stato l’ultimo duello tra Enula e Tancredi. Come sempre, anche stasera Maria De Filippi ha dato il verdetto in casetta. Quindi dopo le esibizioni i concorrenti sono tornati in casetta e qui i due a rischio si sono subito confrontati. Enula non ha nascosto di avere paura di uscire, per tutto ciò che la aspettava fuori dalla scuola di Amici.

“Mi viene da piangere. Mi fa un po’ paura quello che c’è fuori. Tante persone non ce la fanno. Se non mi capiscono…”, ha confidato a Tancredi. Quest’ultimo è riuscito a mantenere la lucidità e soprattutto si è ripromesso di non piangere. Tancredi non aveva timore di uscire, ha rassicurato anche Enula sul fatto che sia una grande artista e che l’avrebbero capita anche fuori dal Amici 2021. Ma Enula sembrava molto spaventata all’idea di uscire da quella bolla:

“Questo posto sai dopo un po’ ti abitui. Quando sto male qui so da chi farmi consolare. Se tornassi a casa vorrei farmi consolare da voi. E poi non ci vedremo più”

Tancredi l’ha rassicurata anche sul fatto che non si perderanno di vista. Poi sono arrivati tutti gli altri allievi, Aka7even ha portato con sé Tancredi e Alessandro ha abbracciato Enula. Maria si è collegata con la casetta e ha chiesto a Enula perché avesse paura. Lei ha spiegato di avere timori sia in relazione alle amicizie che ha creato sia per la musica. Lei ha vissuto tutto come una magia e vederla rompersi per tornare alla realtà la spaventava. A questo punto Maria ha detto il nome dell’eliminato della quarta puntata: Enula.

La cantante è scoppiata a piangere tra le braccia dei suoi amici. C’erano Alessandro e proprio Tancredi ad asciugarle le lacrime, ma anche Raffaele e tutti gli altri si sono avvicinati. “Vi voglio un sacco di bene, a tutti quanti. Siete tutti speciali, ognuno di voi è incredibile”, ha detto. Ha ringraziato tutti, dalla redazione a Maria al pubblico. Intanto sui social si è infiammata la protesta. Non tanto contro Tancredi, anche lui molto amato dal pubblico, ma a favore di Enula. Secondo la gran parte del pubblico si è trattata di un’eliminazione ingiusta, l’ennesima al Serale di Amici 2021.

COME SI FA A ELIMINARE UNA CANTANTE ETEREA COME ENULA #Amici20 — Ross???? (@ar1z0naros) April 10, 2021

MA ENULA ERA L'UNICA CHE SAPEVA CANTARE MA CHE CAZZO STIAMO VEDENDO MA QUESTO È IL CIRCO INTEROOOOOOOO#Amici2020 #Amici20 #amici — Sveva????|SudditaDiViperelia❤ (@svivvola_B_93) April 10, 2021

Ripeto non ho mai visto serali peggiori di questo, riguardanti gli eliminati… 4 su 4 a parte Rosa cioè… boh. #Amici20 — Manu23 (@Manuela9323) April 10, 2021

@/ PRODUZIONE DI VERISSIMO PREPARATEVI PERCHÈ QUI STA PER PARTIRE UN'ALTRA RIVOLTA E VOI ARRIVERÀ UN'ALTRA TOTALMENTE DERUBATA#Amici20 — MAH in lutto (@themistycalone) April 10, 2021