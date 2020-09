Balotelli rompe il silenzio: “Sono fidanzato” e le parole su Dayane Mello

Mario Balotelli conferma il suo fidanzamento con Alessia Messina, ex volto di Temptation Island e di Uomini e Donne. Il gossip, nei giorni scorsi, ha puntato i riflettori sul calciatore dopo che quest’ultimo era tornato ad essere chiacchierato per via ‘indiretta’: Dayane Mello, impegnata al Grande Fratello Vip, ha dichiarato in modo sorprendente di provare ancora molta attrazione per l’atleta che non ha affatto preso bene tali esternazioni. Infatti è piombato su Twitter, spiegando con toni decisi di non aver apprezzato in alcun modo che venisse fatto il suo nome. I tweet sono poi stati rimossi, ma ormai le sue parole erano state captate. Ma c’è di più: Super Mario, sempre nei cinguettii poi eliminati, lasciava intendere di essere fidanzato. Si è scatenato così il totonome sulla ragazza al suo fianco. Ora arriva l’ufficialità: trattasi della Messina.

Mario Balotelli: “Sono fidanzato, non voglio interferenze”

“Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro”. Così Balotelli al magazine Chi. Il calciatore non ha aggiunto altro. Evidentemente, come tra l’altro dichiarato a chiare lettere di recente, non vuole assolutamente finire nel can can mediatico relativo alla cronaca rosa. Dunque, in soldoni il suo pensiero è questo: ok, sono impegnato. Ora lo sapete e la discussione si chiude qui, buona vita. Tra l’altro Balotelli, sempre per via ‘indiretta’, come era pronosticabile, è balzato in questi giorni in diversi articoli relativi al GF Vip. Non solo per le esternazioni della modella brasiliana, ma anche perché nella Casa più spiata d’Italia c’è suo fratello Enock.

Mario Balotelli, nessun commento sulla squalifica di Fausto Leali

Durante l’ultima puntata in prime time del reality, in onda su Canael 5 lunedì 21 settembre 2020, Fausto Leali è stato squalificato a causa di alcune frasi ritenute razziste. Enock, quando si è verificato l’episodio, ha cercato di mettere un freno al cantante, capendo in fretta la gravità della situazione. Nonostante ciò, tra Leali e il fratello di Balotelli è rimasto un buon rapporto. Mario, invece, fino ad ora, ha preferito non commentare l’accaduto relativo all’artista bresciano che ha accettato di buon grado la squalifica inflittagli dal programma Mediaset.