Balotelli e l’amore coltivato in segreto con l’ex volto UeD: il gossip impazza

Il calciatore coltiverebbe una relazione in segreto con un ex volto del programma di Maria De Filippi

Mario Balotelli continua a dichiararsi single, eppure il gossip ‘nostrano’ è convinto che nella sua vita privata ci sia una donna al suo fianco. Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha assicurato che il calciatore in forza al Monza si starebbe frequentando con una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, vale a dire Nicole Mazzocato. Lo spiffero, non confermato dai diretti interessati, non giunge del tutto inaspettatamente.

Voci ‘rosa’ di una liaison in corso tra l’ex di Fabio Colloricchio e l’atleta bresciano, infatti, si rincorrono da inizio anno. I ben informati hanno anche assicurato che Mario e Nicole abbiano trascorso la notte di San Silvestro assieme, festeggiando l’arrivo del 2021 in ‘coppia’. Loro nicchiano sulla questione, preferendo tenersi alla larga dal chiacchiericcio. La testata diretta da Alfonso Signorini, però, non ha dubbi e scrive che il “cuore del calciatore ha ripreso a battere per l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Nicole Mazzocato”, aggiungendo che i due hanno deciso di optare per un bassissimo profilo ‘mediatico’.

Balotelli e il rapporto con Raffaella Fico: stima e affetto, attriti in archivio

Di recente Super Mario è tornato a parlare di Raffaella Fico, sua ex fiamma, dalla quale ha avuto la figlia Pia. In passato ci sono state parecchie incomprensioni e non poche dispute tra la showgirl campana e lo sportivo, che inizialmente non ha riconosciuto la figlia. Acqua passata: Balotelli oggi è innamoratissimo del suo frutto d’amore e con Raffaella ha recuperato un ottimo rapporto. Nessun ritorno di fiamma in vista, ma due genitori che remano nella stessa direzione, stimandosi e spalleggiandosi l’un l’altra, nonostante le loro strade sentimentali si siano divise da tempo.

Mario, su Instagram, pochi giorni fa, ha dichiarato di sentire frequentemente l’ex, rimarcando che è la madre di sua figlia e che le vuole molto bene. Insomma, tutti i dissapori del tempo che fu sono stati abbondantemente superati. Oggi per il vulcanico Balotelli è il tempo della maturità: sia calcistica, sia familiare. Chissà se è giunto anche il tempo della ‘maturità d’amore’ e chissà se la Mazzocato sia la persona giusta per condividerla. Buona vita!