Balotelli si confida su Raffaella Fico: oltre le delusioni d’amore c’è il sorriso

Mario Balotelli è tornato a parlare di Raffaella Fico, con la quale ha avuto la figlia Pia. All’epoca ci furono non pochi problemi, con il calciatore che stentò a riconoscere la paternità. Acqua passata, visto che l’atleta bresciano e la showgirl hanno poi ritrovato un ottimo feeling per il bene del loro frutto d’amore, che oggi ha 8 anni. Da quando Mario e Raffaella si sono lasciati, entrambi hanno dovuto fare i conti con diversi naufragi e delusioni d’amore. In particolare la Fico per due volte è giunta vicino a fare i cosiddetti ‘grandi passi’: prima con Alessandro Moggi, poi con il manager Giulio Fratimi. In tutte e due le occasioni, però, proprio sul più bello l’amore è andato in frantumi.

Attualmente Balotelli e la 33enne campana si supportano a vicenda. A darne ulteriore conferma ci ha pensato il calciatore del Monza che, rispondendo a delle Stories su Instagram, ha ribadito che all’ex “vuole troppo bene”, domandando poi ironicamente se la showgirl “se lo merita”. Che burlone, Mario! Il fatto però che abbia scherzato, con tanto di tag per la Fico, prova una volta di più che con lei oggi i rapporti non solo sono distesi ma sono ottimi, tanto che ‘Balo’ può concedersi un sano umorismo. Inoltre ‘Balo’ ha lasciato intendere di sentire spesso la modella.

Raffaella Fico e la storia finita repentinamente con Giulio: Balotelli ha storto il naso

A fine dicembre 2020, Giornalettismo, ha reso noto che Raffaella sarebbe stata piantata in asso, “da un giorno all’altro”, dal compagno Giulio, manager con il quale aveva costruito una love story. Sempre Giornalettismo aggiungeva che la vicenda aveva pure fatto storcere il naso a Balotelli che non avrebbe affatto gradito il comportamento di Fratimi nei confronti della sua ex.

L’indiscrezione spiegava inoltre che la Fico ci sarebbe rimasta molto male per come si è conclusa la relazione, in quanto credeva parecchio al ‘progetto d’amore’ con il manager. Sulla vicenda la showgirl napoletana non si è mai pronunciata, né smentendo né confermando la rottura. Fatto sta che la storia pare proprio che sia giunta al capolinea. Nessuno spazio per ricucire.