Raffaella Fico, fidanzato la lascia “da un giorno all’altro”: doccia fredda

La showgirl campana non avrebbe affatto gradito il modo in cui Giulio ha troncato la love story: il manager si sarebbe subito ri-fidanzato con un’altra donna

Doccia fredda per Raffaella Fico che sarebbe stata piantata in asso, “da un giorno all’altro”, da Giulio Fratini, manager con il quale aveva tessuto una love story nei mesi scorsi. A darne notizia è Giornalettismo che aggiunge che l’ex di Mario Balotelli non avrebbe affatto gradito l’atteggiamento di Giulio che tra l’altro, racconta sempre la testata giornalistica poc’anzi citata, avrebbe poi allacciato una relazione con un’altra donna.

L’indiscrezione spiega inoltre che Raffaella aveva fatto progetti importanti, puntando molto sulla storia con l’imprenditore. Da qui la forte delusione seguita alla repentina rottura. Si ricorda che fu la stessa showgirl 32enne ad ufficializzare il legame sentimentale lo scorso agosto, rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo.

Evidentemente nemmeno Fratini era l’uomo giusto per la modella campana che in amore continua ad essere non troppo fortunata. Sembra infatti che la storia si sia ripetuta, pensando alla relazione vissuta con il procuratore Alessandro Moggi. Una relazione che è giunta al capolinea mentre era a un passo dalle nozze.

Come è noto anche il rapporto con Mario Balotelli non ha avuto il lieto dine. Anzi quando finì l’amore ci fu un periodo molto travagliato per l’ex coppia: Raffaella partorì Pia il 5 dicembre 2012. Inizialmente la figlia non venne riconosciuta dall’atleta bresciano (confermò la paternità solo il 5 febbraio 2014, dopo una chiacchierata controversia mediatica e un procedimento giudiziario).

Ma chi è Fratini, l’uomo che ha spezzato il cuore di recente alla showgirl? Trattasi di un erede di una famiglia facoltosa. In parte le radici del business familiare a cui lavora affondano nell’intraprendenza di suo nonno che fondò un noto brand di jeans. Suo padre Stefano invece detiene la proprietà di una catena di hotel.

Giulio ha 28 anni (4 in meno della Fico) ed è un amante degli orologi. La sua è una vera e propria ‘mania’, considerando che nella sua collezione privata figurano più di 2mila oggetti che hanno un valore stimato intorno ai due milioni di euro.

Sempre restando in tema di affari, Giulio è stato persino notato dal celebre magazine Forbes che lo ha inserito tra i più talentuosi e influenti imprenditori sotto i trent’anni.