Raffaella Fico è innamorata di Giulio ma torna a parlare di Balotelli

Raffaella Fico ha voltato pagina. Dopo la deludente relazione con il procuratore Alessandro Moggi, finita a un passo dal matrimonio, la soubrette è oggi felice accanto al manager Giulio Fratini. Lui è l’erede di una famiglia facoltosa: il nonno fondò un noto marchio di jeans mentre il padre Stefano è proprietario di una catena di alberghi. Il 28enne è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro. Forbes ha inserito Giulio tra i più importanti imprenditori con meno di trent’anni. Dopo le prime foto dei paparazzi la Fico ha ufficializzato la relazione con Fratini in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex del Grande Fratello ha però parlato pure dell’ex più famoso, Mario Balotelli, dal quale ha avuto la figlia Pia, che oggi ha sette anni e mezzo.

Raffaella Fico, il nuovo fidanzato è l’imprenditore Giulio Fratini

“Sono felice: Giulio ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo. Nozze? Al momento non è nei miei pensieri, però mai dire mai”, ha dichiarato Raffaella Fico alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La 32enne sta trascorrendo le vacanze estive accanto a Fratini. Dopo Positano la coppia è stata avvistata a Forte dei Marmi, tra baci, abbracci e tanta complicità. Al momento Raffaella ha preferito non svelare ulteriori dettagli su questa liaison. Non è chiaro come abbia conosciuto Giulio e come sia nata questa storia d’amore. Una cosa è certa: la Fico è davvero felice accanto a Fratini e sembra aver trovato quelle qualità che cercava da tempo. A detta della napoletana, infatti, l’uomo ideale deve avere due i: deve essere intelligente e interessante.

Il rapporto oggi tra Raffaella Fico e Mario Balotelli

“In che rapporti sono con Mario Balotelli? Ottimi. È un padre attento e di questo sono felice”, ha fatto sapere Raffaella Fico. Dopo una lunga e mediatica battaglia per il riconoscimento di Pia, nata a dicembre 2012, la Fico e il calciatore hanno trovato un punto di incontro. Oggi sono due genitori premurosi e presenti per la loro bambina, che cresce serena e tranquilla nonostante la separazione tra Raffaella e Mario. Pia abita a Napoli con la Fico e la nonna materna ma con regolarità frequenta il padre, che nell’ultimo anno ha giocato nel Brescia.