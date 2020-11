Ballo dei Lunapop papà, nato il suo secondo figlio: “Mister Coraggio”

Nicola Balestri, in arte Ballo, è diventato papà per la seconda volta. La lieta notizia è stata data come ormai fanno molti personaggi noti su Instagram. Il bassista della band dei Lunapop ha pubblicato uno scatto con la manina del figlio che stringe la sua. Come didascalia non ha esitato a manifestare tutta la sua felicità per la nascita del piccolo, il cui nome è Tommaso e ad evidenziare come la nascita del bambino abbia portato gioia in un anno come il 2020, tanto complicato quanto assurdo.

“Grazie Tommaso per aver inondato di gioia questo difficile 2020! Adesso sei un po’ piccolo, ma a suo tempo ti spiegherò in che anno incredibile sei nato. Benvenuto mister coraggio!”

Il piccolo Tommaso, infatti, si è già guadagnato il soprannome di “Mister coraggio” e Ballo giura di raccontare un giorno al figlio quante deve averne passate per nascere in un anno così particolare. L’esperienza da genitore non è nuova per Nicola Balestri. Legato ad Erika Moltrer aveva già avuto una bambina, Camilla, nata il 27 Novembre 2018, proprio il giorno del primo concerto della band a Bologna, come aveva riportato Cesare Cremonini su Instagram nel suo post di auguri.

Una curiosità che dimostra come il bassista molto probabilmente sia legato alle date significative per lui è il fatto che aveva reso noto di diventare papà bis il giorno del suo compleanno, il 20 giugno 2020. In quell’occasione aveva pubblicato un’ecografia del futuro nascituro con la didascalia: “La vita è il dono più prezioso che potessi ricevere per il mio compleanno”.

Le congratulazioni di Cesare Cremonini

Anche l’ex frontman dei Lunapop, Cesare Cremonini, ha colto la palla al balzo per le felicitazioni a Balestri e alla sua famiglia. Ballo, infatti, nonostante la rottura della band, è sempre rimasto accanto del cantante ed è tutt’ora il suo bassista. Dunque, oltre che colleghi, amici, nel post pubblicato su Twitter ha ricondiviso la foto di Ballo e ha scritto: “BENVENUTO Tommaso! Congratulazioni, felicitazioni, auguri gioiosi a Erica, Camilla e al mio super bassista.”

Ha poi lanciato un hashtag che lascia intendere un augurio di indubbie interpretazioni: “non c’è due senza…”. Che Cremonini abbia voluto intendere che i genitori di Tommaso e Camilla siano pronti per il terzo round?

Chi è la compagna di Nicola Balestri

Erika Moltrer ha studiato ostetricia per realizzare concretamente il suo sogno nel 2006. È sempre stata al fianco di Ballo, fin da giovanissimi. Nonostante la distanza e i tour che da sempre hanno caratterizzato la carriera di Balestri, la coppia è riuscita a trovare un equilibrio, stando lontano dai riflettori.

Una volta diventata ostetrica, Erika ha poi iniziato a lavorare in ospedale specializzandosi nella ginnastica per le gestanti in acqua, estendendola anche ai neonati di 1-2 mesi.