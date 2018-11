Ballo dei Lunapop è diventato papà: il messaggio di Cremonini

Che fine ha fatto ballo dei Lunapop?

Il tempo passa e tutti prima o poi trovano un lavoro serio o mettono su famiglia. Infatti è questo quel che è successo a Nicola Balestri in arte Ballo, storico bassista dei Lunapop, la band più amata e seguita dalle teenagers. Assieme a Cesare Cremonini portavano sul palco la loro amicizia, l’amore per la loro città, Bologna, e il loro talento per la musica. È proprio Cremonini che annuncia via Instagram con un post che Ballo è diventato papà. “Congratulazioni al talentuoso neo papà” scrive Cesare.“La tua Camilla ha deciso di nascere il giorno del nostro primo concerto di Bologna, commuovendoci tutti e rendendoci ancora più felici di essere a casa” prosegue Cesare. Una gioia al quadrato per Ballo e la sua famiglia ma anche per il cantante Cesare Cremonini e tutti i fan che saranno al concerto per la prima delle tre date del tour, all’Unipol Arena di Bologna.

Ballo è diventato papà di una femminuccia

Un fiocco rosa compare sulla porta del camerino del palazzetto di Casalecchio: è nata Camilla, la primogenita di Ballo e la sua compagna Erica. Ballo è sempre molto riservato, oggi ha 36 anni, si è laureato ed ora diventa papà di Camilla. Posta anche lui, sul suo profilo Instagram, uno scatto della manina della piccola. Ballo in tutti questi anni è da sempre stato al fianco del suo grande amico Cesare Cremonini con cui in ogni data dei suoi tour corre per tutto il palco e suona il suo inconfondibile basso. Chissà che l’arrivo di questa nuova vita non farà venire voglia anche a Cremonini di diventare padre e districarsi tra pappe e pannolini. Intanto spazio alla carriera che procede benissimo, tra concerti sold out in molte città italiane e tanti apprezzamenti da parte del pubblico.

Il nome di una canzone di Cremonini

Cercando Camilla è un pezzo strumentale contenuto nell’album di Cesare Cremonini, Il Primo bacio sulla Luna, del 2008. Ma è anche il brano con cui viene aperto ogni concerto di Cremonini, pare che lui ci tenga tantissimo. Sarà forse un caso che la primogenita del suo caro amico Ballo è stata chiamata proprio Camilla?