Cesare Cremonini vita privata e fidanzata: 3 curiosità da conoscere

La vita privata di Cesare Cremonini: 3 cose da sapere sul cantante

Cesare Cremonini (età 38 anni, è nato il 27 marzo 1980, altezza 183 centimetri) è uno dei cantanti italiani più apprezzati e amati. Esploso giovanissimo con il gruppo dei Lunapop ha saputo costruire nel tempo una carriera da solista solida e duratura, costellata di canzoni poetiche e uniche. Se del percorso professionale di Cremonini si conosce un po’ tutto, diverso è il discorso riguardo la sua vita privata. Cesare è sempre stato molto riservato, non ha mai alimentato gossip o pettegolezzi inutili. Ma oggi è fidanzato o sposato? Ha figli? Chi ha amato di famoso in passato? Scopritelo con noi!

1. Cesare Cremonini è single: nessuna fidanzata (per ora)

In un’intervista a Radio Deejay, il cantante ha confidato di non essere fidanzato al momento. Cesare non ha fornito ulteriori dettagli ma ha lasciato intendere di essere molto concentro sulla sua carriera, che gli sta dando grosse soddisfazioni. In passato non sono però mancate fidanzate e flirt famosi.

2. Cesare Cremonini e Malika Ayane sono stati fidanzati

I due cantanti sono stati fidanzati dal 2009 al 2011. A chiudere la relazione è stata Malika, stanca dei comportamenti infantili del collega. “Cesare Cremonini? Non potevo permettermi un fidanzato-bambino”, ha spiegato tempo fa la Ayane al settimanale Oggi. L’artista ha aggiunto: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti: “dove andiamo a finire?”. Ed è finito tutto, meno la stima e l’amicizia. Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino… E quando è uscita la notizia del mio matrimonio ha reagito appunto come un bambino. Però siamo rimasti uniti. Non molto tempo fa abbiamo cenato insieme ed è stato piacevole”.

Cremonini ha replicato a queste parole con un post su Facebook: “Che i problemi siano altri! Sono in immersione musica”. Tanto che Malika Ayane ha dovuto aggiustare il tiro sui social network scrivendo: “Non ho mai pensato che Cesare fosse un bambino, è un uomo stupendo, che continuo a stimare, e per questo siamo rimasti uniti nel tempo … questo sì che è vero! Se ci siamo lasciati è perché lui era per Lennon e io per McCartney, perché diceva che quando guido non ho il senso della destra, perché una volta ha abbinato le righe bianche e blu ai bermuda finestrati e perché una volta ho chiamato “gnocco fritto” la “crescentina”.

3. I presunti flirt di Cremonini con Emma Marrone e Ludovica Frasca

Nel 2014 si è parlato di un flirt tra Cremonini e Emma Marrone ma a smentirlo è stato lo stesso Cesare che, pochi giorni dopo quel rumor, si è mostrato abbracciato a Giulia, la sua vera fidanzata dell’epoca. Una ragazza emiliana, del tutto estranea al mondo della musica e dello spettacolo, con la quale la relazione non è durata molto.

È avvolta invece nel mistero la presunta liason tra Cesare Cremonini e Ludovica Frasca, ex Velina di Striscia la notizia nonché ex fidanzata di Luca Bizzarri del duo Luca & Paolo. I due sono stati avvistati insieme e si sono scambiati pure parole d’affetto su Instagram ma a quanto pare non c’è niente di più di una bella amicizia. Ludovica è infatti attualmente fidanzata con il pallavolista Alex Ranghieri.