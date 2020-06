Nicola Balestri, Ballo dei Lunapop, sarà papà bis: l’annuncio

Nel giorno del suo compleanno, che casca oggi 20 giugno 2020, Nicola Balestri, noto ai più con il soprannome di Ballo, ha annunciato che diventerà papà per la seconda volta. L’ex bassista dei Lunapop, che attualmente continua a essere al fianco dell’amico fraterno Cesare Cremonini (inoltre è un compositore), ha pubblicato sui suoi profili social la foto dell’ecografia del nascituro, dichiarando di essere al settimo cielo per la sua seconda paternità. A dargli il secondo figlio sarà Erika, la sua compagna che gli ha dato il primo bebè due anni fa quando è giunto un bel fiocco rosa in casa Balestri: nasceva Camilla.

Lunapop, nel giorno del suo compleanno Ballo annuncia che diventerà di nuovo padre

“La vita è il dono più prezioso che potessi ricevere per il mio compleanno“. Così Nicola Balestri nell’annunciare la lieta novella. Tra i primi a congratularsi con il musicista il collega Nek, che ha fatto eco alla didascalia del post: “Che dono meraviglioso”. A 38 anni, compiuti proprio oggi, Ballo si appresta quindi ad allargare ulteriormente la sua famiglia. Nessuna informazione data a riguardo del sesso del bebè e della durata della gravidanza di Erica. Nicola però ha piazzato alla fine del pensiero social un cuoricino azzurro. Qualcuno crede che il colore scelto non sia casuale e che sia un segnale che vuole dire che in casa arriverà un maschietto. Chissà se sarà davvero così…

Chi è la compagna di Nicola Balestri detto Ballo: ecco Erika Moltrer

La mamma bis è Erika Moltrer. Con Ballo la love story è decollata diversi anni fa e tutt’ora vola ad alta quota. Sulla relazione ci sono poche notizie, essendo la coppia molto riservata e per nulla avvezza alla vita mondana. Quel che invece si sa è che Erika, come ha spiegato Fanpage.it, è una ostetrica, titolo ottenuto circa quindici anni fa, più precisamente nel 2006. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare nelle strutture ospedaliere, specializzandosi nella ginnastica per le gestanti in acqua oltre a essere esperta negli esercizi per i bambini appena nati. Ballo, invece, è da anni al fianco di Cesare Cremonini. Dopo che si sono sciolti gli indimenticabili Lunapop, il cantautore e il bassista hanno proseguito assieme e tutt’ora suonano e compongono musica. Cesare, oggi, è felice sentimentalmente con Martina.