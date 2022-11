Rossella Erra ha svelato un retroscena su Selvaggia Roma e Carolyn Smith a Ballando con le Stelle. Quest’anno è considerata opinionista e ‘voce del popolo’ del talent show di Milly Carlucci. Intervistata da The Pipol News, ha innanzitutto spiegato che nel programma di Rai 1 quando c’è la pubblicità i giudici scappano via, per quale motivo? Per non parlarsi, in quanto preferiscono confrontarsi di fronte alle telecamere in diretta.

Per quanto riguarda il caso di Montesano, che è stato squalificato da Ballando con le Stelle, Rossella ha ammesso che in quel momento si trovava a Domenica In. “La notizia è arrivata là e c’è stato il gelo”, ha affermato Erra. L’opinionista è andata avanti dicendo la sua. Si trova d’accordo con la mossa fatta dalla Rai squalificandolo, ma ci ha tenuto anche a spendere belle parole nei confronti di Montesano.

“Nel caso Montesano non si poteva fare altrimenti. Voglio credere alla sua buona fede, ma devo appoggiare la scelta della Rai, perché altrimenti i messaggi che vengono mandati dalla TV di Stato possono essere distorti. Doveva per forza allontanarlo. Lo dico a malincuore, perché poteva vincere Ballando con le Stelle. Quando scendeva in spinta dava il meglio di sé. Questo è un grande rammarico. Si è spenta una stella che brillava sul palco”

Giulia Provvedi, una delle ospiti di The Pipol News, ha espresso il suo parere negativo nei confronti di Iva Zanicchi. Ma non ha trovato l’appoggio di Rossella Erra, che invece ha ammesso che tra loro c’è un bel rapporto. “Don’t touch Iva Zanicchi”, ha prontamente affermato. Ha raccontato in questa occasione che sta frequentando la concorrente del talent show di Milly Carlucci, in quanto si trovano nello stesso albergo.

Rossella ha aggiunto che, a detta sua, Iva “sta dando qualcosa di più”. Certo ha precisato di non appoggiare le parole che Zanicchi ha riservato a Selvaggia Lucarelli. Nonostante questo, Erra non cambierebbe Iva.

“Una donna di 83 anni che balla e fa divertire dove la trovate? Ha una forza dentro di dire ‘io non voglio piangere, voglio divertirmi’. A me va bene così, io la voglio così”

Ballando con le Stelle 2022: Rossella Erra parla di Carolyn Smith e Selvaggia

Da quale parte si schiera nella ‘guerra’ tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli? Rossella Erra è sicuramente dalla parte della prima. Ha affermato di avere un rapporto con lei “fenomenale”. Non solo, l’ha definita “una persona speciale” che nel privato “ha dei problemi enormi”. Ma ha dovuto ammettere che quest’anno con Selvaggia Lucarelli “è nato qualcosa, c’è una sorta di feeling”.

Questo cambiamento, però, non cambia la sua posizione: Rossella è dalla parte di Carolyn. “Ha professionalità nel suo settore, come Selvaggia nel suo. Per me è il verbo della danza”, ha precisato l’opinionista. Ed ecco che è stato fatto notare a Rossella che Carolyn Smith ha condiviso sui social network una foto che ha rappresentato in poco tempo una polemica.

Scendendo nel dettaglio, la giurata di Ballando ha pubblicato uno scatto con gli altri giudici Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzarini. All’appello mancava proprio Selvaggia, dettaglio che per molti ha fatto da conferma sulla freddezza che c’è nella giura del programma. Su questo punto, chi ha assistito alla scena ha oggi potuto raccontare come sono andate davvero le cose.

Ebbene Rossella Erra ha rivelato che si trovava insieme a loro in quel momento e ha assicurato che in realtà “Selvaggia non era ancora arrivata”. Dunque, l’opinionista sembra voler dire che l’unica ragione per cui la giornalista non è apparsa in foto è perché non era presente sul posto. Altrimenti avrebbe partecipato allo scatto? Erra comunque è convinta che Carolyn non avrebbe dovuto cancellare la foto in questione dopo le è stato fatto notare il dettaglio.