Montesano, appello alla Rai: “Diritti calpestati”, cosa chiede adesso

L’ex concorrente non ha intenzione di arrendersi e vuole tornare in pista: Milly era d’accordo, ma è difficile accada

Enrico Montesano vuole tornare a Ballando con le Stelle. Anzi: vorrebbe. Non ha intenzione di mollare la presa e continua a difendere la sua posizione. Ciò che è successo è ormai noto a tutti: è stato squalificato dalla gara, senza possibilità di appello, per aver indossato una maglietta che richiama il fascismo. O che può essere correlata al periodo della dittatura. Insomma, un simbolo che non si dovrebbe indossare nella quotidianità figurarsi se è accettabile che venga portato e mostrato in televisione in prima serata. Su Rai Uno.

C’è chi continua a pensare che la colpa sia sì di Montesano per averla indossata, anzi gran parte è sua probabilmente, un bel 90% se non di più, ma anche chi non si è accorto della cosa e ha mandato in onda il filmato non è del tutto innocente. Certo è che le accuse sono del tutto diverse. A chi ha montato e visto la clip può essere rimproverato solo di non essere stato abbastanza attento, e null’altro, fino a prova contraria almeno. Fatta questa premessa, cosa sta succedendo oggi? Enrico Montesano ha fatto un appello alla Rai.

L’attore non si arrende e magari ha scelto di tornare alla carica proprio oggi perché nei giorni scorsi è circolata una voce secondo la quale Milly Carlucci lo rivorrebbe in studio nella prossima puntata. Quella è solo una voce, mentre la richiesta di Montesano di tornare è realtà, è vera. A riportare il suo appello ci ha pensato ANSA, dove oggi si legge:

“Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”

Montesano continua a difendersi e vuole farlo anche in studio a Ballando con le Stelle, in diretta su Rai Uno. Vorrebbe la possibilità di rilasciare una dichiarazione lì sul luogo del misfatto. Per questo ha deciso di rilasciare una dichiarazione pubblica, anzi un vero e proprio appello per poter rimettere piede nello studio dal quale è stato cacciato.

Questo è quanto chiede alla Rai, ed è convinto che i suoi “valori democratici e civili” siano stati “reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione”. Quindi adesso chiede “formalmente alla Rai” di essere reintegrato nel programma per avere “la possibilità di spiegare ai telespettatori e all’opinione pubblica la mia posizione”. Dunque Montesano ha chiesto di tornare a Ballando 2022, cosa risponderà la Rai?