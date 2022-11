Ballando, caso Montesano: il sogno di Milly Carlucci, la Rai la gela

L’edizione 2022 di Ballando con le stelle verrà ricordata senza ombra di dubbio come quella dello scandalo di Enrico Montesano. Contrariamente a quello che i telespettatori avrebbero potuto pensare, il comico romano non ha fatto scalpore per le sue posizioni antivacciniste o complottiste, quanto piuttosto per aver sfoggiato nel corso delle prove una maglietta palesemente fascista.

La vicenda ormai è arcinota: in sala prove, accompagnato da Alessandra Tripoli, Montesano ha indossato come se nulla fosse una maglietta della X Mas, scatenando un vero e proprio putiferio. Dopo le prime segnalazioni e la denuncia di Selvaggia Lucarelli, l’attore è stato definitivamente allontanato dalla produzione, senza possibilità di replica.

A nulla sono servite le scuse e le giustificazioni (tantomeno alcune storie strampalate spuntate fuori per giustificarlo): la decisione della Rai è stata immediata, chiara ma soprattutto definitiva. La rete non avrebbe infatti in alcun modo voluto dare ulteriore spazio ad un personaggio resosi protagonista di un comportamento definito “inammissibile”. Eppure, a quanto sembra, Milly Carlucci avrebbe voluto dare a Enrico Montesano una seconda chance. Ecco le ultime voci in merito.

Milly Carlucci voleva riportare Montesano a Ballando con le stelle: la Rai l’ha gelata con un secco no

Nella giornata di oggi sono apparse online interessanti indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia in merito al caso Montesano. Stando a quanto riportato dal giornalista sembrerebbe che la conduttrice avesse in qualche modo già perdonato il concorrente espulso. Milly Carlucci avrebbe infatti tentato in tutti i modi di riammettere il comico in studio e l’avrebbe voluto nuovamente al suo fianco nella puntata in onda il prossimo 2 dicembre.

Ma, alla luce dei fatti, la Rai ha deciso di gelare la conduttrice, impedendole categoricamente di riammettere Enrico Montesano nel programma. Dagospia, a riguardo, riporta:

“A Viale Mazzini gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo sogno: riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre. Una sceneggiata stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva.”

Le parole di Milly Carlucci su Enrico Montesano in diretta

La presentatrice ha avuto modo di affrontare questo spinoso caso durante la puntata di Ballando trasmessa su Rai Uno sabato scorso, 19 novembre. In questa occasione la presentatrice aveva tenuto a sottolineare, com’è effettivamente emerso anche su Dagospia, che la decisione di lasciare fuori Montensano non è dipesa da Ballando, bensì dalla Rai stessa. E contro l’azienda, ovviamente, nessuno può opporsi. Qui le sue dichiarazioni in merito: