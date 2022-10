Milly Carlucci e Iva Zanicchi, un sodalizio che non si concluderà con la partecipazione de L’Aquila di Ligonchio a Ballando con le Stelle. Questo almeno è ciò che assicura BubinoBlog, portale esperto di retroscena televisivi da sempre vicino alla conduttrice di Sulmona. Che cosa ha in serbo quest’ultima per la cantante? L’avrebbe scelta come quarta giurata de Il Cantante Mascherato 4, talent show Rai che vedrà la luce la prossima primavera. Dunque la Zanicchi, a questo giro, andrà a sedersi dall’altra parte del banco (da giudicata a giudicante) dell’Auditorium del Foro Italico, affiancando Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, già presenti nella scorsa edizione della trasmissione.

Evidentemente, il triste e scialbo episodio in cui Iva ha dato della “tro*a” a Ballando con le Stelle a Selvaggia Lucarelli non è stato ritenuto grave a tal punto di scegliere qualcun altro per la giuria de Il Cantante Mascherato. Lo ‘scivolone’ è stato pesante ed è stata messa una pezza solo in seguito, quando la Zanicchi, inchiodata dagli audio e dalle telecamere, non ha potuto fare altro che ammettere l’accaduto e fare mea culpa. La Carlucci non ha voluto infierire con alcuna punizione (sui social in molti avevano chiesto addirittura la squalifica della concorrente che danza in coppia con Samuel Peron). Anzi ora, stando alle rivelazioni di BubinoBlog, Iva è stata promossa.

Il Cantante Mascherato, nuova sfida con Maria De Filippi

Per quel che riguarda la messa in onda dello show in maschera di Rai Uno, dovrebbe collocarsi al sabato sera e non al venerdì, come avvenuto per le stagioni precedenti. Salvo cambiamenti di palinsesto (non è scontato che le scalette dei programmi da qui alla primavera siano riviste), Milly si ritroverà di nuovo a scontrarsi con Maria De Filippi che in quel periodo sarà alla guida di Amici.

Si prospetta dunque l’ennesima sfida tra le due big del piccolo schermo. Al momento Maria ha quasi sempre avuto la meglio sulla collega: Tu si que vales ha fatto registrare dati migliori di Ballando con le stelle, seppur il talent delle rete ammiraglia della tv di stato ha comunque raccolto numeri assolutamente soddisfacenti.