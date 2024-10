Ballando, retroscena Smith-Simone: Erra punge, Balivo ci sguazza

Nella prima parte della puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 si sono commentati diversi episodi avvenuti nell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. In particolare Caterina Balivo ha chiesto ai suoi ospiti in studio, nello specifico Rossella Erra, Sara Di Vaira e Fabio Canino, i retroscena circa la discussione tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale che c’è stata in seguito all’esibizione di Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. I tre hanno spiegato meglio cosa sia avvenuto, svelando anche qualche dettaglio inedito. In particolar modo Erra si è sbottonata sulla questione, rivelando anche di essere rimasta male per l’atteggiamento avuto dalla Smith nei suoi confronti. Scopriamo nel dettaglio cosa è stato detto.

Retroscena sulla lite tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona. La prima parte, come ogni lunedì, è stata dedicata al commento dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Caterina Balivo ha invitato in studio diversi volti del programma tra cui la tribuna del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira, il giudice Fabio Canino, l’ex concorrente Rosanna Lambertucci e la coppia protagonista di quest’anno composta da Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. La conduttrice ha approfittato per porre alcune domande circa quanto avvenuto nella scorsa puntata, in particolare in merito alla discussione che c’è stata tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale dopo l’esibizione di Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina.

L’ex maestro di Ballando Con Le Stelle ha difatti pronunciato alcune frasi che hanno fatto andare su tutte le furie la Smith. In particolare Simone ha affermato che i giudici fossero “tutti uguali” e ha invitato Carolyn a fare il proprio lavoro. Dopo l’accaduto i due sono stati intervistati e hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai fatti.

Di seguito quanto dichiarato dalla Smith:

E’ una cosa molto insolita perché io so fare il mio lavoro, giusto? Non lo so, sinceramente io sono concentrata sul mio lavoro e non ci penso. Non capisco perché, dovete chiedere a lui.

Queste, invece, le parole di Di Pasquale in merito al fatto se fosse tutto ok con la coreografa:

Certo, tutto ok. Stiamo giocando, facciamo tutti lo stesso gioco, siamo umani e anche appassionati. Le ho detto di fare il suo lavoro nel senso di riequilibrare una giuria un po’ con il voto tecnico. I nostri rapporti sono stati sempre ottimi mi sembra.

Carolyn sembra quindi non aver preso bene quanto detto da Simone e, nonostante le scuse ricevute stesso nel corso della puntata, sembrerebbe ancora offesa per l’accaduto. Ha difatti definito il suo attuale rapporto con l’ex maestro come “neutro”.

Caterina ha quindi chiesto in particolar modo a Rossella Erra e Sara Di Vaira se la situazione tra i due si fosse risolta. Erra ha evidenziato come Paolantoni fosse sempre un po’ mortificato dalla giuria. Ha poi punto i giudici sottolineando come loro parlino mezz’ora ed i tribuni del popolo molto meno.

Di seguito, invece, quanto dichiarato da Di Vaira:

Dopo lui ha giustificato quella frase dicendo che con il suo lavoro intendeva “riequilibra un attimo la situazione perché te sei l’unica persona tecnicamente preparata e quindi puoi comunque fare la differenza in un giudizio che effettivamente era un po’ distorto nei confronti di Paolantoni”.

Ha poi aggiunto:

Essendo noi stati dall’altra parte, dopo una settimana che noi lavoriamo tutto il giorno tutti i giorni in sala prove magari anche con una persona che non è stata benissimo, pensiamo di aver fatto un lavoro eccezionale. Andiamo davanti alla giuria e veniamo messi in dubbio, in quel momento quindi lui ha preso le difese da ballerino nei confronti di Francesco.

Fabio Canino ha poi sottolineato come Simone non sia una persona maleducata e la sua fosse stata una caduta di stile del momento.

Rossella Erra offesa dalle parole di Carolyn Smith

Caterina, poco dopo, ha chiesto maggiori dettagli circa un altro gossip relativo a Ballando Con Le Stelle. Smith, nel corso della scorsa puntata, avrebbe difatti avuto una discussione anche con la stessa Erra! In particolare il giudice avrebbe invitato la tribuna del popolo a darsi una calmata perché la deconcentrava. La conduttrice ha quindi domandato a Rossella se si fosse offesa per le parole usate da Carolyn nei suoi confronti.

Questa la sua risposta:

Io sono rimasta di questa cosa anche perché è partita a razzo. Poi siccome noi abbiamo un bellissimo rapporto se me lo vuoi dire noi ci vediamo in albergo quindi dimmelo in albergo, non me lo dici in diretta così.

A quel punto Caterina Balivo ha evidenziato come, forse, il rapporto non sia così bello come detto da Rossella!

La conduttrice ha poi fatto chiaramente capire per chi tifi a Ballando Con Le Stelle. Sembrerebbe difatti propendere per la coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Durante la sua intervista con Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli ha difatti rivelato ai due quale coppia fosse stata scelta dalle altre come quella di cui avrebbero fatto a meno, sottolineando come non si trattasse di quella più temuta. In quel caso, difatti, Guaccero sarebbe stata la più votata mentre, invece, nessuno aveva fatto il suo nome e quello del suo ballerino.