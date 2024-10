Luca Barbareschi spiazza Balivo: “Svelerò delle cose di Ballando”

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 sono stati ospiti in studio da Caterina Balivo Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli, protagonisti di quest’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Proprio a riguardo l’ospite ha affermato di voler rivelare alcune cose inedite nelle prossime puntate. Nello specifico c’entrerebbe un suo nuovo amore. Le sue parole hanno spiazzato la conduttrice, la quale ha cercato di strappargli qualche dettaglio in più ma senza successo. Capiamo meglio che cosa ha detto in puntata.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Come ogni lunedì la trasmissione è iniziata con uno spazio dedicato al commento dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato scorso. Tra gli ospiti in studio sono stati chiamati Luca Barbareschi e la sua ballerina Alessandra Tripoli, i quali sono stati intervistati dalla conduttrice in merito alla loro esperienza fino ad ora all’interno del programma. Nel corso della loro chiacchierata, Luca Barbareschi ha fatto una rivelazione che ha stupito Caterina Balivo.

La rivelazione di Luca Barbareschi

Nello specifico il concorrente di Ballando Con Le Stelle ha affermato di avere alcune rivelazioni inedite da fare in merito al programma, le quali arriveranno nelle prossime puntate. C’entrerebbe anche un nuovo amore.

Di seguito le parole precise di Barbareschi alla conduttrice:

Posso fare un annuncio? Nelle prossime puntate svelerò delle cose di Ballando per amare di nuovo.

La sua affermazione ha spiazzato Caterina, la quale ha immediatamente domandando al suo ospite se si stesse riferendo a sua moglie. Luca ha preferito mantenere tuttavia il mistero, rispondendo con un “Non posso dirlo”. Ha difatti aggiunto semplicemente di essere pronto per un nuovo amore importante che sorprenderà tutti. Ha poi definito l’amore come l’unico vero motore della vita.

Sicuramente non si riferiva ad una storia d’amore nata con la sua ballerina Alessandra Tripoli, così come sembrerebbe essere avvenuto per Bianca Guaccero con il suo maestro Giovanni Pernice che si sono scambiati alcuni baci nella scorsa puntata. Che si stesse quindi riferendo alla nascita del suo amore per la danza dopo aver preso parte al programma? Molto probabile. In ogni caso non resta che scoprirlo attraverso le dichiarazioni che farà nelle prossime puntate.