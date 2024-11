Ballando, parla Zazzaroni: ‘Pellegrini ha resistito finché ha potuto’

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha letteralmente aperto le porte delle discussioni. In realtà il fatto vero e proprio è avvenuto lunedì 25 novembre e ha visto l’allontanamento del maestro di danza Angelo Madonia dal programma. Una notizia improvvisa, che ha lasciato di stucco in primis la concorrente al suo fianco, Federica Pellegrini, ma subito dopo tutto il cast, Sonia Bruganelli in primis. “Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore” – aveva dichiarato la compagna del ballerino, aggiungendo che “c’erano state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare […]”.

Ne hanno parlato tutti, Angelo Madonia in primis, ma oggi, giovedì 28 novembre 2024, anche Ivan Zazzaroni, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

Le parole di Zazzaroni in radio chiariscono (forse) la situazione

Si poteva non parlare di Ballando avendo ospite uno dei giudici dello show? Impossibile! Chiamato a rispondere ad alcune domande gettonatissime in questi ultimi giorni, Zazzaroni ha provato a fare un po’ di chiarezza sulla situazione Madonia-Pellegrini-Bruganelli-Lucarelli, ancora adesso piuttosto “calda”.

“Non era mai stato cacciato un ballerino da Ballando“, esordisce Geppi Cucciari, chiedendo conferma al giornalista, che subito risponde: “No, mai in 19 anni […] ma poi cacciato, non direi cacciato…protestato mi piace!”. La questione si fa interessante quando i conduttori cercano di indagare sulle dinamiche dell’accaduto, ma Ivan ferma subito e dice la sua:

Non è stato cacciato, hanno trovato una soluzione e no, non c’entrano assolutamente né Lucarelli, né Pellegrini, entrambe non c’entrano […]

Il chiarimento diventa maggiore quando il giudice aggiunge dettagli in merito al rapporto tra Angelo Madonia e Federica Pellegrini, spiegando che forse, il problema di fondo, è sempre stata la “mancanza di cura” del maestro nei confronti dell’ex campionessa di nuoto.

Pellegrini non c’entra nulla, in ogni caso non è stata curata adeguatamente dal maestro […] Lei povera ha resistito finché ha potuto. Si balla in coppia e la coppia deve essere composta da due persone; diciamo che Angelo era accoppiato diversamente […]

Il conduttore di Rai Radio1 chiede il senso di questa affermazione, piuttosto palese, alludendo al fatto che Angelo, coinvolto sentimentalmente con Sonia Bruganelli, a sua volta concorrente di Ballando con le Stelle, fosse più concentrato su di lei e non sulla sua partner nella gara. “Non mi sembra un grande problema, perché l’ha presa con grande diplomazia”, ha aggiunto Ivan.

Con l’addio di Madonia non c’entra né Selvaggia, né la produzione

Quindi l’allontanamento di Angelo da Ballando non è dovuto né ai rapporti con Selvaggia, né alla produzione? Zazzaroni parla chiaro: “Secondo me andava curata un po’ di più. Federica è una competitiva, voleva fare un certo tipo di discorso e forse Angelo era un po’ distratto. Lei però non ha fatto nulla per rompere la coppia”. Il giornalista spiega che con Selvaggia c’era stata una battuta che il maestro di ballo non aveva particolarmente gradito, ma “qualche problemino era sorto anche in precedenza”.

Zazzaroni sulla coppia Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Che cosa sarebbe stato meglio? Fare gareggiare Angelo e Sonia, lasciandoli insieme anche sul palco. “La coppia sarebbe stata perfetta”, ha affermato Ivan Zazzaroni. Le cose non sono andate così, ma l’idea di fondo, forse, rimane questa.