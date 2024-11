Ballando, Mariotto contro Guaccero: il probabile retroscena tra i due

Ha fatto parecchio discutere il voto dato da Guillermo Mariotto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice nell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato scorso su Rai 1. La coppia ha difatti ricevuto tutti voti altissimi tranne il 7 da parte del giudice. Quest’ultimo, inoltre, ha anche punto Bianca con alcune battute sarcastiche ed attraverso i suoi giudizi continua a dare l’impressione di non apprezzare troppo la concorrente e quanto portato in pista. Stando a quanto emerso ultimamente sul web, tra i due ci sarebbe un retroscena. Anni fa, precisamente nel 2019, a Detto Fatto tra Mariotto e Guaccero c’è stato uno scambio di battute abbastanza piccato. Scopriamo meglio che cosa è accaduto in quell’occasione.

Ballando Con Le Stelle sta giungendo alle sue battute finali e la coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice potrebbe essere una delle candidate alla vittoria. Le coreografie portate in pista dai due sembrano convincere sia i giudici che il pubblico a casa, tutti tranne uno: Guillermo Mariotto. Quest’ultimo, difatti, continua a dare voti bassi ai due e nello specifico si è ritrovato al centro di polemiche per il 7 attribuito al ballo presentato la scorsa settimana. Inoltre il giudice continua a pungere Bianca con battute sarcastiche. Sabato l’ha chiamata Bianca Pernice, mentre nella puntata precedente ha dato rose a concorrenti eliminati e non a lei che era davanti a lui lì in studio. Secondo alcuni è possibile che quest’acredine da parte del giurato nei confronti di Guaccero possa essere dovuta ad un loro precedente incontro, risalente addirittura al 2019.

Il retroscena a Detto Fatto

Nello specifico tra i due c’è stato uno scambio di battute nel corso di una puntata di Detto Fatto, dove Guillermo Mariotto era all’epoca un ospite fisso. Precisamente il giudice di Ballando Con Le Stelle ha criticato uno sketch fatto da Bianca, scatenando una sua reazione abbastanza piccata. Guaccero, difatti, ha replicato al giurato dicendogli “Mariotto invece lei cosa ci fa là?”. Alla domanda la risposta di Mariotto è stata “Vi guardo, vi controllo, vi osservo…”. La cosa, tuttavia, non è finita lì. Guillermo, difatti, convinto di non essere in onda ha aggiunto “Ma lei cerca rogna?” riferendosi proprio a Guaccero! Peccato che, sebbene fosse stata mandata la pubblicità, la regia avesse dimenticato di chiudere il microfono di Mariotto. Il fuori onda è stato poi tagliato.

Qualcuno ha quindi pensato che il motivo del suo atteggiamento con Bianca possa essere dovuto a questo retroscena. Chiaramente si tratta di semplici ipotesi. Sicuramente sul web sono moltissimi gli utenti che tifano per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e che stanno mostrando solidarietà alla coppia dopo il 7 ricevuto nell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle.