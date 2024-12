Ballando, l’ultima mossa di Mariotto: rimosso il profilo Instagram

Ebbene sì, attualmente se si prova a cercare il profilo Instagram di Guillermo Mariotto, la ricerca non dà alcun risultato. Il giudice (o ex?) di Ballando con le Stelle, che vantava un profilo ben nutrito di fotografie e followers, ha deciso di sparire letteralmente dai social dopo lo scandalo di Striscia la Notizia e il caso consumatosi nel dance show di Milly Carlucci. Al momento non è chiaro quale sia stato l’esatto motivo che ha portato Mariotto a defilarsi dal mondo di Internet ma è assai probabile che sia tutto una conseguenza di quanto appena elencato.

Guillermo Mariotto dice addio a Instagram

Nel momento in cui viene pubblicato il presente articolo, il profilo Instagram di Guillermo Mariotto risulta irraggiungibile. Una mossa messa a punto dallo stilista per mettere un freno alle critiche ricevute ultimamente, e nello specifico, dopo la consegna del Tapiro da parte di Valerio Staffelli? Come in molti ricorderanno infatti, solo pochi giorni fa Mariotto era stato raggiunto da noto tapiroforo di Mediaset, per essere insignito del prestigioso premio in seguito all’ormai famoso caso di Ballando con le Stelle.

Un premio non certo apprezzato da Mariotto che, alla sola vista di Staffelli, si era irrigidito e aveva assunto un atteggiamento a dir poco “violento”. Insomma, dopo la visione di quel servizio, molti telespettatori e utenti del web, si erano riversati sui profili social dello stilista e li avevano riempiti di critiche per l’atteggiamento poco professionale avuto con l‘inviato di Striscia la Notizia.

La scelta di sparire quindi da Instagram, almeno per il momento, potrebbe essere imputata proprio a questo, e quindi alla voglia di arginare la valanga di commenti negativi che lo ha letteralmente sommerso. Ovviamente si tratta di una possibilità e per sapere di più sulla vicenda e sulle reali motivazioni che hanno portato Mariotto a compiere questo gesto sarà necessario attendere, fino almeno a che il diretto interessato non deciderà di esprimersi sulla questione.

Mariotto torna a Ballando?

Ormai mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della semifinale di Ballando con le Stelle e Milly e la produzione sembrano non riuscire a decidere se includere o meno Mariotto nella giuria.

Secondo quanto si legge sui social, i telespettatori sono del tutto convinti che Mariotto non sarà presente domani sera. L’indizio principe sarebbe la mancanza dello stilista nello spot della trasmissione, mandato in onda negli ultimi giorni. Ma sarà davvero così o si tratta di una semplice mossa della produzione per aumentare l’hype in vista della prossima puntata del celebre dance show?

Nel frattempo, a esprimersi sulla spinosa questione è arrivato anche l’Adnkronos, che scrive: “Proseguono le ‘consultazioni’ e gli incontri tra Guillermo Mariotto e la Rai. Ancora nessuna conferma sulla presenza, sabato prossimo su Rai 1, dello stilista e giurato di Ballando con le Stelle”.

La stessa Milly Carlucci, nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera ha affermato che la delicata posizione del giudice è ancora sotto valutazione da parte dei vertici Rai, in particolare per il fatto di aver abbandonato lo studio prima del tempo durante l’ultima puntata del dance show: “Sabato finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi state assediando e cioè: ‘Ma Mariotto dove è finito?’. Lo scoprirete”.

Insomma, il mistero si infittisce e sembra proprio che i telespettatori dovranno aspettare direttamente domani sera per sapere se lo stilista sarà presente oppure dovrà dire addio, oltre ai social, anche alla sua permanenza nel celebre dance show.