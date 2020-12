I due ballerini di Ballando con le Stelle Lucrezia Lando e Marco De Angelis stanno insieme. La 23enne e il 26enne sono usciti allo scoperto solo dopo la fine dell’ultima edizione, vinta da Lucrezia in coppia con l’attore e regista Gilles Rocca. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più la Lando ha svelato i segreti della sua liaison con il collega, con il quale fa sul serio. Scopri tutto su Gossipetv!

1. Dove si sono conosciuti Lucrezia Lando e Marco De Angelis

Al contrario di quello che si può pensare Lucrezia Lando e Marco De Angelis non si sono conosciuti a Ballando con le Stelle. I due, complice lo stesso lavoro, si conoscevano già da tempo grazie ad amici in comune. La scintilla è però scoccata nell’estate 2020, quando De Angelis si è recato a Bassano del Grappa, città natale di Lucrezia, con la sua compagnia di danza. La Lando si è ritrovata a cena con il ballerino che ha cominciato a corteggiarla. Un corteggiamento che è durato settimane, tanto che il primo bacio è arrivato solo in un secondo momento a Roma, città dove entrambi vivono.

2. A Ballando con le Stelle 2020 tutti erano all’oscuro della situazione

Visto che la loro storia è iniziata da pochi mesi Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno preferito tenere segreta la loro relazione a Ballando con le Stelle. Un modo per non alimentare il gossip e concentrarsi solo ed esclusivamente sul lavoro. Neppure Gilles Rocca e Vittoria Schisano, partner di Lucrezia e Marco, erano a conoscenza di questa liaison. I primi sospetti sono arrivati quando i due si sono sentiti male lo stesso giorno per via di un’intossicazione alimentare.

3. Lucrezia e Marco, convivenza e presentazioni in famiglia

Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno capito che la loro è una storia importante e hanno così deciso di andare a convivere. Inoltre sono già arrivate le presentazioni in famiglia. De Angelis si è recato di nuovo a Bassano dove ha conosciuto i genitori e il fratello di Lucrezia. Quest’ultima, invece, ha avuto il piacere di incontrare i famigliari di Marco, nato e cresciuto a Roma. Per ora, però, nessun progetto di nozze o figli.