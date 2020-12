Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono fidanzati. A poche settimane dalla fine di Ballando con le Stelle i due ballerini sono ufficialmente usciti allo scoperto sui social network. Lucrezia, che ha trionfato all’ultima edizione con Gilles Rocca, ha condiviso su Instagram un romantico scatto con il collega. Una foto che ha subito fatto incetta di like e commenti entusiastici. La stessa immagine è stata poi condivisa da De Angelis sul suo profilo personale.

In questo modo Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno confermato i gossip che circolavano da tempo. Di una relazione tra i due maestri di ballo si è cominciato a parlare dopo che entrambi hanno avuto una brutta intossicazione alimentare. In seguito ad una cena tête-à-tête Lucrezia e Marco sono stati male e sono stati costretti a stare lontani dal programma di Milly Carlucci.

Nonostante il chiacchiericcio sempre più insistente la Lando e De Angelis hanno mantenuto il massimo riserbo. Fino ad oggi, quando hanno deciso di rendere ufficiale la love story. Al momento non ci sono molti dettagli su questa liaison ma stando allo scatto condiviso sembra proprio che sia sbocciata di recente, molto probabilmente la scorsa estate. Del resto Marco è rientrato da poco in Italia dopo aver partecipato alla versione australiana di Ballando con le Stelle.

Per Lucrezia Lando si tratta del primo amore importante dopo il breve flirt con Giaro Giarratana, il modello italo-olandese conosciuto tre anni fa proprio a Ballando con le Stelle. Nessuna liaison, invece, con Gilles Rocca che quasi sicuramente era a conoscenza della vita privata della sua insegnante. Gilles e Lucrezia sono riusciti a instaurare un bel rapporto d’amicizia e stima, senza mai spingersi oltre per rispetto dei rispettivi partner.

E Vittoria Schisano? Per mesi si è parlato di un interesse da parte dell’attrice nei confronti di Marco De Angelis. Ma molto probabilmente anche in questo caso solo grande affetto e nulla più. Del resto non c’è edizione di Ballando con le Stelle senza pettegolezzi e spifferi…Non a caso la Schisano ha prontamente lasciato un like alla foto di Lucrezia e Marco, segno che approva questa relazione.