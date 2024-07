Ballando, Luca Barbareschi entra nel cast: annuncio e reazioni

Il cast di Ballando con le stelle si arricchisce ancora. Pochi minuti fa, sulla pagina Instagram ufficiale del noto talent show è apparso il video rivelazione di colui che sarà il nono concorrente della prossima edizione della trasmissione capitanata da Milly Carlucci. Dopo personalità come Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero e Francesco Paolantoni, a mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa d’Italia arriva anche Luca Barbareschi.

Luca Barbareschi nel cast di Ballando

Tra poco più di un mese le danze prenderanno letteralmente il via e, negli ultimi giorni, la produzione di Ballando sta regalando ai telespettatori una piccola anticipazione di quella che sarà la diciannovesima edizione del talent. Il longevo dance show di Milly Carlucci si prepara infatti a superare di gran lunga le aspettative del pubblico dati gli illustri nomi che andranno a comporre il cast di quest’anno.

Dopo le numerose critiche ricevute nel corso della scorsa edizione per via dell’età avanzata della maggior parte dei concorrenti, questa volta Milly ha voluto giocarsi le sue carte migliori. Infatti, come anticipato, insieme al noto conduttore, nel cast vi saranno anche personalità del calibro di Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e Federica Nargi.

Esattamente come gli annunci precedenti, anche quello della partecipazione di Barbareschi al dance show è stato divulgato tramite le piattaforme social ufficiali di Ballando e ha, sin da subito, suscitato reazioni contrastanti nei telespettatori. Nel video-rivelazione, Barbareschi si è ripreso in compagnia del suo gatto e ha affermato: “Cara Milly, cari tutti, io mi sto allenando per Ballando con le stelle!”

Cosa ne pensano i telespettatori

Tornando alle reazioni del pubblico, non si può certo dire che l’ingresso di Barbareschi nel cast di Ballando non abbia suscitato opinioni del tutto contrastanti tra i fans del programma. C’è stato infatti chi si è mostrato favorevole all’ingresso del conduttore nel cast del dance show ma anche chi si è espresso in maniera negativa, sottolineando la concreta possibilità di vedere veri e propri “fuochi d’artificio” tra Barbareschi e la Lucarelli che, fino a prova contraria, dovrebbe essere ancora presente nella giuria.

“Ecco servita la polemica. Già immagino le lotte con la Lucarelli” e “Un altro motivo per non guardarlo”, sono solo alcuni dei commenti dei fans contrari alla partecipazione di Barbareschi a Ballando.

Altri invece si sono dimostrai felici della notizia e si sono schierati contro i commenti negativi lasciati da coloro che non apprezzano particolarmente la personalità di Barbareschi: “Mamma mia quanta cattiveria verso un grande attore“, “Potrà non piacere ma sicuramente è una persona molto stimolante“.

Insomma, è risaputo che Barbareschi sia un personaggio a detta di molti controverso e quindi non è certo una novità che la sua presenza sul piccolo schermo susciti reazioni contrastanti. Non resta che attendere per vedere come si comporterà il conduttore sulla pista da ballo e, soprattutto, se davvero scoppieranno scintille con Selvaggia. C’è infatti chi è pronto a giurare che Barbareschi potrebbe essere il nuovo Teo Mammuccari di questa edizione del talent show.