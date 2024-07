Ballando, Bianca Guaccero confermata: elogi e commenti vip

Nuova giornata, nuova concorrente confermata a Ballando con le stelle. Da ormai diversi giorni, il profilo ufficiale di Ballando sta rivelando pian piano il cast della nuova edizione dello show di Rai 1. Solo ieri, 29 luglio, ci sono stati due annunci importanti, ovvero prima della partecipazione di Alan Friedman e, successivamente, di quello del gruppo Cugini di Campagna. A distanza di 24 ore, ecco che è arrivata una nuova conferma. Poco fa, la pagina del programma ha infatti ufficializzato la presenza di un altro volto noto nel cast. Di chi si tratta? Della conduttrice Bianca Guaccero.

L’ultimo anno lavorativo non è stato facile per Bianca Guaccero. Durante la scorsa stagione televisiva, aveva debuttato in prima serata su Rai 2 con il programma “Liberi Tutti!”. Tuttavia, a causa degli ascolti disastrosi, la trasmissione è stata sospesa. L’attrice ha reagito in modo ammirevole, riconoscendo la necessità di migliorare lo show e di apportare delle correzioni, dichiarando di voler trarre solo il positivo da questa esperienza.

Dopodiché, si mormorava che stesse valutando altre proposte televisive per il suo ritorno sul piccolo schermo. Ebbene, la Rai ha deciso di tornare a puntare sulla conduttrice, grazie al sostengo di Milly Carlucci. Nel video pubblicato dall’account ufficiale di Ballando oggi, 30 luglio, si vede la Guaccero mentre pedala una bici pronta a fare il grande annuncio. “Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare, pedalare, pedalare e io sto pedalando. Ah, non era pedalare? Era ballare?”, ha esordito l’attrice. “Ah vabbè, ma allora io non vedevo l’ora di ballare, perché ci vedremo quest’anno a Ballando con le stelle. E, visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando. Arrivo Milly!”, ha poi concluso.

La notizia della partecipazione di Bianca Guaccero è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei telespettatori dello show. Sotto il post, infatti, sono comparsi centinaia di commenti di congratulazioni di utenti felicissimi per l’opportunità data all’attrice, con molti che concordano sul fatto che dovrebbe avere più spazio in televisione. Tra i tanti messaggi, troviamo anche quelli di diversi personaggi noti dello spettacolo come Andrea Delogu, Gianpaolo Gambi, Carolyn Smith (che le ha dato il benvenuto in famiglia) e Matilde Brandi. L’attrice è rimasta così sorpresa dal supporto ricevuto, che ha lasciato questo commento sotto il post:

Che belli che siete tutti! Grazie per le parole stupende che mi scrivete!!! Sono super felice ed emozionata!!! Stretti stretti saliremo su quel palco! Vi voglio bene!

Con la Guaccero, il cast della 19esima edizione di Ballando con le stelle arriva quindi a quota 8. Fino ad ora, i personaggi che si metteranno alla prova sulla pista da ballo di Rai 1 sono: Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna e Bianca Guaccero. Non resta che attendere per scoprire i restanti concorrenti.