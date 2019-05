Emma D’Aquino ha rifiutato il ruolo da concorrente a Ballando: la rivelazione della giornalista del Tg 1

Emma D’Aquino, stimata giornalista e popolare volto del Tg 1 delle 20, è una delle protagoniste di Ballando con le stelle 2019. Insieme ai colleghi Alberto Matano, Francesco Giorgino e Laura Chimenti, infatti, si alterna il sabato sera nello storico dance show condotto da Milly Carlucci per osservare, commentare e assegnare il “tesoretto” di voti ad una delle coppie in gara, quella ritenuta più meritevole nella puntata. La giornalista 52enne, dopo l’esperienza di opinionista nel 2016 nel programma, ha dichiarato di aver accettato con piacere il nuovo invito di Milly Carlucci e a ha anche svelato che la conduttrice le avrebbe proposto di partecipare come concorrente qualche anno fa. Proposta allettante, che però ha dovuto rifiutare per altri impegni professionali.

Ballando con le stelle: Emma D’Aquino e la proposta di Milly Carlucci

Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex inviata di Porta a Porta svela che circa due anni fa, dopo l’esperienza nel ruolo di opinionista a Ballando, Milly Carlucci l’avrebbe invitata anche in gara: “Le svelo che un paio di anni fa Milly me lo ha proposta ed io ne sono stata felice e onorata. E poi ballare mi piace”, confida alla giornalista Stefania Zizzarri. Ad ogni modo non ha accettato l’offerta per il lavoro nella redazione del telegiornale di Raiuno: “Ho dovuto dire di no perché l’edizione del Tg delle 20 è particolarmente impegnativa e non sarei riuscita a dedicarmi come si deve agli allenamenti”, spiega.

Emma D’Aquino, dal Tg 1 a Ballando 2019: “Sogno di fare la ballerina per una notte”

Emma D’Aquino racconta che lei cerca di fare le cose sempre al meglio e non fa nulla di improvvisato. Per questo, seppur a malincuore, ha detto di no a Milly e a Ballando, perché era “impossibile” conciliare e fare bene entrambe le cose. Nonostante ciò, non è detto che non possa esibirsi sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico. Infatti la giornalista, che il 23 maggio vedremo con Franco di Mare per la commemorazione di Falcone e Borsellino (in diretta da Palermo per la settimana della legalità) e il 6 giugno alla conduzione del Premio Lucchetta, avrebbe un desiderio. Dopo il rifiuto, confessa: “Però … sogno sempre di fare la ballerina per una notte!”. Lady Milly prenderà in considerazione quello che sembra un messaggio al suo indirizzo? Chissà! Se la cosa andasse in porto, la bella cronista dovrebbe imparare la coreografia col maestro Marcello Nuzio, diventato papà da pochissimi giorni.