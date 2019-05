Ballando con le stelle: è nata la figlia di Marcello Nuzio

Marcello Nunzio è diventato papà: l’annuncio emozionato del ballerino di Ballando con le stelle

Marcello Nuzio è diventato papà. Il maestro di Ballando con le stelle, che quest’anno insegna le coreografie agli ospiti ballerini per una notte, ha annunciato la lieta notizia sul suo profilo instagram. Un messaggio colmo di emozione con dolci parole dedicate al suo amore, la ballerina Anna Martynova, e alla piccola Lisa. Si, perché si tratta di una bella femminuccia. Tutto ciò mentre Milly Carlucci è in diretta da La Corrida, dove presenzia in qualità di giurata. Però la squadra di Ballando non ha fatto mancare la sua presenza. Infatti immediatamente sono arrivate le felicitazioni di alcuni colleghi, tra cui Samantha Togni, LucaFavilla e Alessandra Tripoli.

Ballando con le stelle, l’annuncio del ballerino Marcello Nunzio: “È nata Lisa”

Dopo aver annunciato la dolce attesa della compagna, oggi il protagonista di Ballando con le stelle celebra la nascita della piccola Lisa con un post su Instagram. “È nata Lisa”, si legge sulla foto postata, a corredo della quale Marcello Nunzio scrive emozionato: “Benvenuta principessa! Sei la cosa più bella del mondo…non ci sono parole per descrivere un’emozione così grande! Anna Martynova sei stata una forza della natura! VI AMO IMMENSAMENTE!”. Un momento di grande felicità per Marcello, forse il momento più gioioso della sua vita: “La vita mi ha regalato tante cose belle, ma la gioia più grande sta per arrivare!”, scriveva poco più di un mese fa sempre sui social. (Continua dopo il post)

Marcello Nuzio e Anna Martynova: la trepidante attesa per l’arrivo della figlia

I due ballerini, Marcello Nunzio e Anna Martynova, si amano da ben otto anni e insieme gestiscono una scuola di danza. I due sono diventati finalmente genitori dopo aver aspettato con trepidazione l’arrivo della bambina, come testimoniano queste parole, postate ancora una volta su Instagram: “Tra un mese ti potremo stringere finalmente fra le nostre braccia, per ora ci accontentiamo di gioire ad ogni tuo calcetto”.