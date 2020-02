Ballando con le Stelle, parla Veera Kinnunen: show, amore e delusioni

Ballando con le Stelle 2020, parla Veera Kinnunen. Show, amore e delusioni: “Se una persona tiene a te, te lo fa capire…”

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo show del sabato sera di Rai Uno, come al solito, sarà capitanato dalla conduttrice Milly Carlucci e decollerà sabato 28 marzo 2020, scontrandosi con il serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Nelle scorse ore, a proposito della trasmissione del servizio pubblico, ha parlato Veera Kinnunen, danzatrice del programma che, lo scorso anno, è stata parecchio chiacchierata dalla cronaca rosa. A far mormorare il gossip, la fine della storia sentimentale con Stefano Oradei (altro ballerino in forza a Ballando) e la nascita della love story, sempre ‘interna’ alla trasmissione, con Dani Osvaldo. Love story poi naufragata nel silenzio. Oggi Veera, però, seppur non parla direttamente della rottura, qualcosa circa quel che non ha funzionato lo ha fatto intendere.

Veera Kinnunen: “Spero di fare un buon lavoro perché ci tengo tanto”

Quale sarà il suo partner a Ballando 2020? “Non so nulla”, risponde Veera ai suoi fan Instagram tra le Stories. Anche perché nessun concorrente è stato ancora svelato ufficialmente. Tuttavia pare certa la presenza dell’attrice Barbara Bouchet. La testata TPI ha anche scritto che sicuramente nel cast ci sarà King Toretto, al secolo Daniele Scardina, il fidanzato di Diletta Leotta. “Spero di fare un buon lavoro perché ci tengo tanto”, ha aggiunto la danzatrice di origini finlandesi a proposito della nuova edizione del programma. Nessuna preoccupazione per il piccolo problema all’alluce di questi giorni: “Sta molto meglio, niente di preoccupante”. Spazio quindi al versante sentimentale.

Veera Kinnunen e l’amore: “Non voglio essere crudele, però”

Veera, dopo aver vissuto una breve love story con Dani Osvaldo, non è più tornata sull’argomento. Oggi dovrebbe essere single e circa l’amore, a una sua fan, confida: “Non voglio essere crudele, però se una persona tiene a te, te lo fa capire in tutti i modi e in tutte le maniere. Già se non lo capisci, forse non ci tiene abbastanza”. Nessun riferimento a Dani, ma forse non è peccato credere che si annidi una frecciatina tra le righe.