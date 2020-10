Non c’è pace a Ballando con le Stelle. Dopo Marco De Angelis, anche Lucrezia Lando è stata colpita da intossicazione alimentare. Ad informare i telespettatori della faccenda ci ha pensato la padrona di casa Milly Carlucci tramite social network. I problemi di salute di Marco, insegnante di Vittoria Schisano, appaiono più gravi tanto che è praticamente certa la sua assenza nella puntata di sabato 31 ottobre 2020.

Dato che Vittoria Schisano è allo spareggio con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann ballerà con un altro ballerino: Samuel Peron. È stata la stessa Milly Carlucci ad annunciarlo in un post su Instagram. Visto che è a rischio eliminazione la Schisano non può ballare da sola, come accaduto qualche settimana fa con Elisa Isoardi rimasta momentaneamente senza Raimondo Todaro poiché operato d’appendicite.

Per Samuel Peron si tratta di un ritorno a casa in seguito al brusco addio dello scorso settembre: il ballerino era risultato positivo al Covid-19 e costretto a rinunciare a partecipare alla gara con Rosalinda Celentano. Una volta guarito dal Coronavirus è rientrato per una serata, come ballerino per una notte accanto a Milly Carlucci. Ora a Samuel toccherà l’arduo compito di riuscire a salvare Vittoria Schisano, che tiene molto al suo percorso all’interno del programma.

Ancora non è chiaro il destino di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. La ballerina si è sentita male subito dopo la puntata dello scorso sabato e sui social network ha chiarito che farà il possibile per tornare in pista. Non è escluso, dunque, che Gilles possa ballare con un’altra insegnante o da solo.

Intanto su Twitter Selvaggia Lucarelli ha ribadito che nessun membro di Ballando con le Stelle ha contratto il Coronavirus nelle ultime ore. Sul web si era diffusa la voce di presunti nuovi positivi ma la giornalista ha puntualizzato che nessuno tra conduttrice, giurati e concorrenti, ha il Covid-19.

Medical drama a Ballando con le Stelle

L’intossicazione alimentare di Marco De Angelis e Lucrezia Lando è solo l’ultimo dei tanti problemi di salute che stanno mettendo a rischio i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Prima del fischio d’inizio due dei partecipanti – Samuel Peron e Daniele Scardina – sono risultati positivi al Coronavirus.

Subito dopo Raimondo Todaro è stato operato d’urgenza per appendicite mentre la sua allieva Elisa Isoardi ha avuto una distorsione alla caviglia. Da non dimenticare poi i problemi al ginocchio di Rosalinda Celentano e la caduta in sala prove di Alessandra Mussolini.