Ballando con le Stelle, torna l’incubo Covid: “Concorrente positivo”

Doccia fredda, anzi gelata per Milly Carlucci. A pochissime ore dalla seconda puntata di Ballando con le stelle 2021 sarebbe infatti stato accertato un caso di positività al Covid-19. A riportare la news in anteprima è il sito Davide Maggio, che ha dato la notizia senza ulteriori dettagli. Non è infatti dato sapere, per il momento, quale concorrente del cast sia risultato positivo al tampone.

Un nuovo colpo di scena, dunque, e una bella gatta da pelare per la conduttrice, che, laddove l’indiscrezione troverà conferma ufficiale, si sarà costretta di nuovo a correre ai ripari. Già, perché è ovvio che di fronte ad una situazione del genere il concorrente “infetto” dovrà essere per forza di cose escluso dalla competizione, almeno temporaneamente.

La speranza è che il diretto interessato si possa negativizzare al più presto, pena l’esclusione anche dalle prossime puntate. Se così fosse, saranno cavoli amari a livello di regolamento e classifica.

Per ora, in ogni caso (ma la situazione è destinata a cambiare a breve) non ci sono state da parte della trasmissione comunicazioni ufficiali di sorta relative al caso di contagio.

Ballando con le stelle: torna l’incubo Covid per Milly Carlucci

La minaccia del Coronavirus pende sulle trasmissioni in diretta come una terribile spada di Damocle ormai da più di un anno e mezzo. Lo scoppio della pandemia ha costretto decine di programmi a rivedere i propri format e l’organizzazione con pochissime ore di anticipo. Un vero disastro per maniaci del controllo come Milly Carlucci, che già lo scorso anno aveva dovuto far fronte a problemi simili.

Come ricorderete, nel 2020 la messa in onda della trasmissione slittò proprio a causa dello scoppiare improvviso dell’emergenza pandemica. Ballando fu colpito dal Covid anche a novembre dello stesso anno, con l’annuncio della positività del ballerino professionista Maykel Fonts, che si era in gara con la politica Alessandra Mussolini. Tra i positivi della trasmissione anche Samuel Peron e Daniele Scardina. Il Covid, inoltre, aveva messo a dura prova la produzione anche ad inizio anno, con la messa in onda del format Il Cantante Mascherato.