Ballando con le Stelle: anche Daniele Scardina positivo al Covid-19

Si complica sempre più la situazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo il ballerino Samuel Peron, tampone positivo anche per Daniele Scardina, uno dei concorrenti in gara. A dare l’annuncio la padrona di casa Milly Carlucci, che ha rivelato che il pugile – nonché ex fidanzato di Diletta Leotta – ha trascorso proprio come Peron le vacanze in Sardegna. Il rientro è stato tutt’altro che facile e ha messo dunque a rischio la partecipazione di King Toretto al varietà di Rai Uno. Al momento non è chiaro se il programma andrà in onda il prossimo sabato 12 settembre, come previsto inizialmente, o se si opterà per un’altra data in modo da avere più tempo per gestire gli imprevisti dell’ultima ora.

Daniele Scardina ha il Coronavirus: a rischio Ballando con le Stelle

“Siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui, purtroppo, si trovava anche Samuel Peron e lì, come sapete, c’è stato un focolaio di infezione importante. Però sia Samuel che Daniele, in questo momento, non hanno sintomi importanti. In bocca a lupo perché, magari, risolviamo questa situazione rapidissimamente”, ha annunciato Milly Carlucci con un video sui social network. Questa mattina una delle concorrenti, Barbara Bouchet, aveva fatto sapere che tutti i tamponi molecolari fatti a Ballando con le Stelle hanno dato esito negativo. Mancava, evidentemente, quello di Scardina, che partecipa al programma in coppia con la maestra Anastasia Kuzmina (lei è risultata negativa, come tutti gli altri).

Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le Stelle

Salvo cambiamenti dovuti all’emergenza Covid-19, la nuova edizione di Ballando con le Stelle partirà su Rai Uno il prossimo sabato 12 settembre. Tra i concorrenti in gara: Alessandra Mussolini, Rosalinda Celentano, Barbara Bouchet, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Costantino della Gherardesca, Holaf, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Daniele Scardina. La quindicesima edizione dello show doveva andare in onda la scorsa primavera ma è stata rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus. La produzione è costantemente monitorata con l’aiuto di test sierologici e tamponi.