Ballando con le Stelle, esito tamponi: “Tutti negativi”, la gioia della Bouchet

Bellissima notizia per i fan di Ballando con le Stelle: i risultati dei tamponi sono tutti negativi! A rivelarlo con grande felicità questa mattina ci pensa Barbara Bouchet, concorrente della nuova edizione. Dopo la positività di Samuel Peron è scoppiato il caos. Milly Carlucci ha scelto ieri di intervenire per riportare la tranquillità tra i fan del noto programma Rai. Le ultime notizie sul Coronavirus riguardanti la trasmissione hanno causato il panico. In particolare, ad accendere il caso è stata appunto la notizia sulla positività al Covid-19 di Peron, uno dei protagonisti storici del programma. Il ballerino avrebbe contratto il virus durante la permanenza in Sardegna. In questi giorni, si è parlato anche della presunta positività di Rosalinda Celentano, partner di Samuel nella nuova edizione. Ovviamente il caso legato a Peron non ha potuto non fermare Ballando con le Stelle, che ha deciso di effettuare tutte le verifiche. Non solo, la Carlucci ha cercato di rassicurare tutti smentendo le notizie sulla positività al virus di Rosalinda. Oggi a fare l’annuncio più bello ci pensa la Bouchet.

Impossibile non notare la felicità di Barbara Bouchet su Instagram. Nelle sue Stories, l’attrice annuncia gli esiti dei tamponi, effettuati per via della positività di Peron. Dopo la rassicurazione della Carlucci, a placare completamente gli animi ci pensa la nuova concorrente del programma. Scendendo nel dettaglio, la Bouchet rivela di non aver dormito tutta la notte per la paura di ricevere risultati non sperati dal test. Ma ecco che fortunatamente è arrivata una notizia stupenda: “Tutti negativi”. Adesso sì che Barbara sente di poter sorridere e di potersi godere un bel caffè e un cornetto. L’attrice confessa di essere “piena di gioia, felice”. Si temeva il peggio dopo la notizia sulla positività di Peron.

Barbara Bouchet è davvero felice di dare questa lieta notizia al pubblico. Ovviamente si spera che Peron possa riprendersi il prima possibile! Ora, però, tocca attendere il debutto della 15esima edizione di Ballando con le Stelle, prevista per la prima serata del 12 settembre su Rai 1. Proprio Barbara Bouchet è stata la prima concorrente ufficiale di questa nuova edizione. L’attrice ci tiene ora a ringraziare Stefano Oradei, Milly Carlucci, Alessandro Borghese e la sua nuora Wilma.