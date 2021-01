Il cantante mascherato, allarme Covid tra i ballerini: Carlucci corre ai ripari

La maledizione del Covid nei programmi di Milly Carlucci non sembra avere fine. Questa sera andrà in onda la prima puntata de Il cantante mascherato, lo show in prima serata del venerdì di Raiuno. Ma pare che la conduttrice sia dovuta correre ai ripari ieri quando è venuta a conoscenza di un positivo tra i ballerini del corpo di ballo.

Lo ha svelato la stessa Carlucci oggi, durante una telefonata alla trasmissione del daytime di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. Un nuovo fulmine a ciel sereno per la conduttrice Rai che proprio ieri sera si è ritrovata in grande difficoltà a meno di 24 ore dal debutto della nuova edizione de Il cantante mascherato.

Un’odissea che non tende a placarsi:

“L’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid… Non sapevamo più cosa fare” – ha raccontato Milly Carlucci particolarmente preoccupata per la situazione.

Ma la conduttrice ha saputo subito trovare la soluzione per poter andare in onda nonostante la difficoltà.

“Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato“.

Sarà quindi un gemellaggio tra due programmi di grande successo del palinsesto di Raiuno.

Questo accadeva ieri sera! I miei ragazzi mi hanno commosso. Li ho chiamati allle 22 e alle 23 hanno fatto il tampone e si sono radunati in sala prove e hanno lavorato fino all’alba! Grazie di cuore ❤️

Questa sera ore 21.25 su #rai1 #ilcantantemascherato @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/IqomDwOJ62 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) January 29, 2021

Il Covid non abbandona i programmi di Milly Carlucci

Un altro colpo di scena per i programmi della Carlucci che già lo scorso anno aveva dovuto rimandare prima Ballando con le stelle a causa del lockdown. Poi, arrivati a settembre con tutte le precauzioni, nel corso della trasmissione sono risultati positivi al Covid diversi ballerini e concorrenti. Senza contare gli infortuni da parte di Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, in particolare.

Ma la stakanovista e sempre tenace Milly ha saputo trovare subito il rimedio chiedendo aiuto ai suoi fidati professionisti di Ballando che questa sera rivedremo, eccezionalmente, anche sul palco de Il cantante mascherato.

Appuntamento, dunque, a questa sera, in prima serata su Raiuno per la prima puntata del talent show. In giuria due new entry, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo.