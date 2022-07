Ballando con le Stelle, sorpresa nel cast: Milly vuole un famoso cantante

Si continua a parlare e mormorare a proposito del cast di Ballando con le Stelle 2022 e i nomi che stanno saltando fuori non deluderanno le aspettative dei fan dello show. Milly Carlucci sta dimostrando di non voler mantenere alto lo standard, come nelle ultime edizioni, e se venissero confermati i nomi già spuntati allora ci starebbe riuscendo. Al momento l’unica concorrente certa dovrebbe essere Iva Zanicchi, che in prima persona si è presa la briga di confermare di aver accettato di scendere in pista per la Carlucci. Come lei anche un altro Big dello spettacolo pare sia vicino a Ballando.

Le ultime indiscrezioni sui concorrenti di Ballando con le Stelle 2022 sono arrivate da Tv Blog. Secondo il sito, pare che Milly abbia messo gli occhi su un famosissimo cantante napoletano, tra i più famosi. No, non è Gigi D’Alessio, ma uno più grande di lui d’età e forse anche di fama – che Gigi non ce ne voglia! -. Ebbene, nel cast di Ballando 2022 potrebbe esserci Nino D’Angelo. Un artista che si è formato da solo, che con le sue mani ha costruito un futuro nel mondo della musica e che ha dato speranza e sogni a tanta gente della sua terra.

Nino D’Angelo è esploso negli anni Ottanta con la sua musica, è diventato un idolo in Campania e non solo. Si parlava di lui e si cantavano le sue canzoni, ma sono diventati celebri anche i film a cui ha preso parte. Dopo una carriera che gli ha regalato gioie e successi, e che non ha bisogno di essere raccontata né descritta, per Nino potrebbe essere arrivato il momento di mettersi in gioco in un programma televisivo come concorrente.

Milly Carlucci vuole Nino D’Angelo a Ballando con le Stelle 2022, ma non è l’unico nome in circolazione. Oltre a Iva e Nino si sta parlando in modo insistente anche di Gabriel Garko, di Eva Robin’s, di Nancy Brilli e dell’ex moglie di Maurizio Costanzo. Per quanto riguarda la giuria, invece, non ci saranno cambiamenti: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli sono pronti ad animare il sabato sera di Rai Uno anche nel prossimo autunno.