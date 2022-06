Ballando con le Stelle, colpaccio Milly: arriva l’ex di Maurizio Costanzo

Milly Carlucci ha intenzione di non deludere il suo pubblico: anche il cast di Ballando con le Stelle 2022 sarà un cast bomba. D’altronde ha abituato gli spettatori a grandi nomi e grandi sorprese in pista, per cui non vuole smentirsi ed è al lavoro per far sì che anche l’anno prossimo si parli, e bene, della sua trasmissione. La conduttrice è in grado di convincere chiunque, a quanto pare, a partecipare a Ballando con le Stelle, nonostante non sia un programma semplice da affrontare. In pista ci si diverte, è vero, ma durante la settimana si lavora e anche tanto, duramente, in sala prove. I concorrenti Vip insomma imparano davvero a ballare, non per finta!

Il primo nome certo per la prossima edizione è quello di Iva Zanicchi. Lei stessa ha confermato nei giorni scorsi e un’ulteriore conferma è arrivata oggi da Dagospia. Nella news su Ballando con le Stelle, però, c’è scritto anche altro. A proposito di Iva, per esempio, il sito ha reso noto che dopo l’esperienza in pista potrebbe diventare un nuovo giurato dell’altro programma di punta di Milly, Il Cantante Mascherato. Ipotesi plausibile, visto che c’è spesso un ricambio di nomi tra Ballando e Cantante Mascherato.

Prima di dedicarsi al programma delle maschere, però, c’è da pensare a quello del ballo, che andrà in onda in autunno e si allungherà fino a Natale, con una puntata in più. Sono in corso i provini e la padrona di casa vuole solo il meglio. Tra i nomi che potrebbero convincerla di più c’è quello di Marta Flavi: è l’ex moglie di Maurizio Costanzo. La Flavi, che oggi ha 71 anni, è lontana dal piccolo schermo da qualche anno ormai. Tra i suoi ultimi lavori ci sono Alle cinque della sera su Rai Tre, in onda nel 1995, e poi Unomattina Weekend, su Rai Uno, nel 2009.

Marta Flavi e Maurizio Costanzo, la storia

Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono stati sposati per circa cinque anni. Il matrimonio è durato dal 1989 al 1994 ed è finita per l’arrivo nella vita di Costanzo di Maria De Filippi, al suo fianco da quel momento in poi. Di recente la Flavi ha parlato di Costanzo e di Maria, dicendo che dopo tanti anni non c’è più rancore. All’epoca scoprì il tradimento e cacciò di casa Costanzo, ma oggi sente di dover ringraziare Maria. Al settimanale Nuovo ha infatti confidato, non molto tempo fa: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Ora ringrazio”.