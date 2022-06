Ballando con le stelle 2022 si allunga: quanto durerà, l’indiscrezione

Voci di corridoio sostengono che l’edizione 2022 di Ballando con le stelle, già confermata da diverso tempo, sarà destinata a durare più di quanto ci saremmo potuti aspettare. L’indiscrezione arriva quest’oggi sulle pagine di Bubino Blog, che riporta in anteprima le intenzioni della Rai di proclamare il vincitore dello show intorno a Natale (poco prima, per essere precisi, forse il 23 dicembre). Si tratterebbe così di una stagione di Ballando composta da 11 puntate e non più 10, dunque.

Sono solo indiscrezioni, per adesso, ma alla luce dei grandi risultati di share che la trasmissione da anni assicura a Rai Uno (nonostante l’agguerritissima concorrenza dei programmi di Maria De Filippi) sembrano comunque essere piuttosto credibili. Un prolungamento rispetto alla durata standard della trasmissione è, dunque, qualcosa che ci si potrebbe attendere.

Almeno per adesso, l’unica certezza matematica è che Milly Carlucci aprirà le danze (è il caso di dirlo) sabato 8 ottobre, con la messa in onda della prima puntata.

Ballando con le stelle 2022: cosa sappiamo sulla 17° edizione del programma

Quella del prolungamento non è certo l’unica novità della nuova edizione di Ballando, che proporrà ai telespettatori tante nuove chicche e sorprese.

Prima di tutto vale la pena di segnalare i cambiamenti previsti per quanto riguarda la giuria, che si arricchirà (così pare!) con un nuovo giurato. Da giorni si parla di un possibile ampliamento della giuria con l’aggiunta di Giancarlo Magalli. Se la notizia fosse confermata, l’ex conduttore de I Fatti Vostri andrebbe ad affiancarsi agli irriducibili Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

C’è però un mistero che aleggia sui membri della giuria di quest’anno e ha a che fare con la temibile Selvaggia Lucarelli. In tempi non sospetti, la giornalista ha lasciato intendere via social in modo sibillino che la sua presenza in trasmissione potrebbe non essere così scontata. In caso di forfait da parte sua, secondo TvBlog, ci sarebbero comunque dei piani B già previsti.

Per il resto resta confermata al 100% la presenza in trasmissione di Iva Zanicchi come prima concorrente di questa nuova edizione. A fare il suo ritorno in studio come opinionista e “disturbatrice” sarà anche la frizzante Rossella Erra.