Ballando con le stelle, c’è la giuria: chi resta e chi no. Nota trans nel cast

Milly Carlucci e il suo team continuano a lavorare per confezionare la prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza ad ottobre 2022. Dagospia, nelle scorse ore, ha fornito due importanti notizie in merito al futuro del talent show di Rai Uno. La prima riguarda il cast, la seconda la giuria. La trasmissione avrebbe deciso di puntare sul noto volto transgender Eva Robin’s. L’attrice e cantante 63enne si dovrebbe aggiungere a Gabriel Garko, Marta Flavi (ex di Maurizio Costanzo), Nancy Brilli e Iva Zanicchi, vale a dire gli altri nomi che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero darsi battaglia in pista.

Capitolo giuria: da giorni si mormora di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli. Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino ha smentito che la giornalista possa lasciare il suo posto a Ballando (come sostituta della blogger era stato fatto il nome di Arisa, ma pare che la voce sia risultata infondata). Si va così verso una riconferma in blocco; dovrebbero cioè tornerà a dare filo da torcere ai concorrenti Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e appunto Selvaggia Lucarelli. Praticamente certa anche il ritorno di Alberto Matano e Rossella Erra. Sarebbe invece in bilico la partecipazione a bordo campo della criminologa Roberta Bruzzone.

Oltre alla proliferazione delle indiscrezioni relative alla preparazione della nuova edizione della trasmissione, nelle scorse ore c’è stata anche una notizia gossippara relativa a uno dei personaggi orbitanti attorno a Ballando con le Stelle. Di chi si tratta? Del danzatore professionista Stefano Oradei, che per anni è stato uno dei volti del talent di Milly Carlucci.

Il ballerino, già ex di Veera Kinnunen (altra professionista della squadra del programma), ha reso noto che la relazione con la collega Greta Luna Saccone, iniziata nell’agosto del 2020 a Villasimius (Sardegna), è giunta al capolinea. I due aveva iniziato a convivere nei mesi scorsi, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Oradei, tramite una Story Instagram, ha spiegato di essere tornato single. Mistero sulle cause che hanno portato il rapporto a naufragare.