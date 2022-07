Ballando con le Stelle, Stefano Oradei e Greta: rottura e stop convivenza

Stefano Oradei, danzatore e volto storico di Ballando con le Stelle, dopo aver vissuto una lunga love story con la collega Veera Kinnunen, pareva aver ritrovato la serenità sentimentale al fianco di Greta Luna Saccone, ballerina di 13 anni più giovane di lui. I due, intervistati a inizio novembre scorso dal magazine Gente, rivelavano di essere pazzi l’uno dell’altra, tanto da avere dato avvio alla convivenza. Peccato che poi qualcosa è andato storto. Di quella convivenza non c’è più traccia. A rivelarlo è stato lo stesso Oradei che, attraverso una Story Instagram, ha spiegato di essere single.

“In tanti sempre mi chiedete e oggi mi sento di rispondervi, dai… No, non sono fidanzato. Sono single e concentrato sul lavoro. Poi nella vita non si sa mai”. Così Oradei rispondendo a coloro che hanno curiosato sulla sua situazione sentimentale. Il dubbio che con Greta qualcosa si fosse rotto è giunto dopo che sui social, in merito alla relazione, non è giunto più alcun segnale da un po’ di tempo a questa parte.

Il danzatore, che in tempi non sospetti ha dichiarato che l’incontro con Greta fu addirittura una “folgorazione” (i due si incontrarono la prima volta a Villasimius, in Sardegna, nell’agosto 2020), non ha aggiunto altri dettagli sulla rottura. Dunque restano ignoti i motivi che hanno condotto la storia su un binario morto.

Stefano Oradei sulla possibilità di un Ballando con le Stelle in versione nip

Conversando con i fan, Oradei ha anche parlato di Ballando con le Stelle e della possibilità che un giorno possa essere messa in cantiere un’edizione nip del talent show timonato da Milly Carlucci. Il danzatore ha spiegato che da anni una fetta di pubblico della trasmissione caldeggia la proposizione di un Ballando aperto a persone non famose, una sorta di percorso inverso rispetto a quello fatto dal Grande Fratello.

“Penso sia un format già collaudato”, ha chiosato il ballerino, lasciando intendere che la suggestione “nip”, con ogni probabilità, rimarrà tale. Senza dubbio tornerà invece in onda l’edizione classica, quella cioè con i vip in gara. Si mormora che Milly stia confezionando un cast stellare. Iva Zanicchi, Marta Flavi e Gabriel Garko sono i nomi ‘caldi’ che starebbero trattando con il talent show di Rai Uno.