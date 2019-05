Ballando con le Stelle, semifinale: classifica, eliminati e finalisti

Ballando con le Stelle, seconda semifinale: classifica, eliminati e finalisti

Si è conclusa la seconda semifinale di Ballando con le Stelle. Ora non rimane che aspettare l’attesissima finale che andrà in onda venerdì 31 maggio (per la prima volta in 14 edizioni del programma non sarà di sabato poiché l’1 giugno Rai 1 trasmetterà la finale di Champions League). Ma come è andata questa seconda tappa delle semifinali del programma? La serata ha visto l’eliminazione di Suor Cristina, che ieri è finita al ballottaggio (disputato oggi) contro Enrico Lo Verso. Il televoto ha decretato la vittoria di quest’ultimo che ha proseguito il suo percorso che tuttavia è stato presto interrotto. A fine puntata, infatti, ha dovuto abbandonare la competizione, perdendo un ulteriore spareggio: quello contro Dani Osvaldo.

Semifinale Ballando con le Stelle di sabato 25 maggio: prima fase e voto ‘tecnico’

La prima manche della semifinale ha visto l’esibizione delle sette coppie rimaste in gara e il ‘voto tecnico’ delle giuria. Non sono mancati momenti di tensione (forte lite: Raimondo Todaro-Nunzia De Girolamo vs Guillermo Mariotto-Selvaggia Lucarelli). La classifica provvisoria al termine di questa prima manche è stata la seguente:

Ettore Bassi – Alessandra Tripoli: 49 punti

Dani Osvaldo – Veera Kinnunen: 38

Lasse Matberg – Sara di Vaira: 37

Milena Vukotic – Simone Di Pasquale: 35

Angelo Russo – Anastasia Kuzmina: 35

Nunzia Di Girolamo – Raimondo Todaro: 31

Enrico Lo Verso – Samanta Togni: 31

Semifinale Ballando con le Stelle di sabato 25 maggio: seconda fase, il ballo a sorpresa con i propri cari

Nella seconda manche i concorrenti hanno ballato a sorpresa con una persona cara, giunta sul palco di Ballando con le Stelle appositamente per l’occasione. Questi i risultati delle performance:

Ettore Bassi ha ballato con i suoi due fratelli (voto 10)

Angelo Russo ha ballato con la figlia Leandra (10)

Lasse Matberg ha ballato con il fratello minore (10)

Milena Vukotic ha ballato con il marito (10)

Dani Osvaldo ha ballato con la madre (10)

Enrico Lo Verso ha ballato con la moglie (9)

Nunzia De Girolamo ha ballato con il padre Nicola (8)

Il voto 8 dato dalla giuria alla De Girolamo ha scatenato il malumore del pubblico che si è riversato sui social, esternando un sentito malcontento.

Punti social e tesoretto di Alberto Matano: la classifica finale

Dopo la prova a sorpresa sono stati svelati i punteggi provenienti dai cuoricini social e quelli del tesoretto affidato ad Alberto Matano. A spuntarla per quanto riguarda i cuoricini sono stati: Nunzia de Girolamo (10 punti), Lasse Matberg (15 punti), Ettore Bassi (20 punti). Matano ha invece dato metà tesoretto a Milena Vukotic e l’altra metà ad Angelo Russo, che rispettivamente hanno preso 25 punti a testa. La classifica finale a questo punto si è così configurata:

Ettore Bassi – Alessandra Tripoli: 79 punti

Milena Vukotic – Simone Di pasquale: 70

Angelo Russo – Anastasia Kuzmina: 70

Lasse Matberg- Sara di Vaira: 62

Nunzia Di Girolamo – Raimondo Todaro: 49

Dani Osvaldo – Veera Kinnunen: 48

Enrico Lo Verso – Samanta Togni: 40

Lo spareggio al televoto tra Dani Osvaldo ed Enrico Lo Verso

Gli ultimi due della classifica generale sono finiti allo spareggio, nettamente vinto dalla coppia Dani Osvaldo – Veera Kinnunen (83% di voti favorevoli) che ha sbaragliato la concorrenza del duo Enrico Lo Verso – Samanta Togni (17% di preferenze). Lo Verso, dopo aver battuto a inizio puntata Suor Cristina, è stato eliminato dalla sfida. Niente finale.

Lungo la serata ci sono state anche le esibizioni degli ‘outsider’ Ninco Frassica, Nathalie Guetta, Flavio Insinna ed Elisa Isoardi, ballerini per un notte.

Lista finalisti che si contenderanno la vittoria di Ballando con le Stelle venerdì 31 maggio

I finalisti:

Milena Vukotic

Angelo Russo

Ettore Bassi

Lasse Matberg

Nunzia Di Girolamo

Dani Osvaldo