Nunzia De Girolamo balla col padre. Ira del pubblico sui giurati

Nunzia De Girolamo balla col padre: scatta l’ira del pubblico sulla giuria di Ballando con le Stelle, sui social piove di tutto.

Stavolta a finire sulla graticola è stata la giuria stessa: è successo a Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci è finito al centro del ciclone social dove tantissimi telespettatori si sono riversati facendo piovere feroci critiche. Motivo? Nunzia De Girolamo, nell’esibizione a sorpresa che l’ha vista impegnata con il padre, è stata l’unica dei concorrenti in gara – assieme a Enrico Lo Verso – a non ottenere il massimo punteggio da parte della giuria. A tutti, in questa prova speciale, è stato dato un 10, mentre a Nunzia è giunto un 8 e a Lo Verso un 9. Il fatto ha scatenato l’ira dei fan.

Fan all’attacco della giuria

Sia su Twitter sia su Instagram è piovuto di tutto. Per molti, la giuria sta penalizzando la De Girolamo per alcuni atteggiamenti polemici passati avuti dall’ex parlamentare e dal suo compagno d’avventura Raimondo Todaro nei confronti della giuria (l’ultima infuocata lite tra la coppia di ballo e una parte della giuria è andata in scena proprio nell’ultima puntata). Giusto per far capire il clima che si è creato sulle piazze web, ecco alcuni commenti a caldo:

“E per fortuna che la giuria continua a dire che non ha nulla di personale contro Nunzia…”, “8 lei, 10 gli altri! Che schifo!”, “Vero è che la giuria è contro Nunzia e Raimondo. Il ballo con i parenti… a tutti 10 tranne a loro”, “Come mai a tutti i parenti hanno dato 10 e solo alla De Girolamo 8?”, “Solo a Nunzia 8. Siete stati scoperti”, “Il pregiudizio di costoro nei confronti di De Girolamo è stomachevole”, “Disgustoso”, “Vergognoso!”…

“Nella vita di una donna c’è un solo uomo che non ti deluderà mai: per me è mio padre”

I fan della trasmissione hanno invece apprezzato moltissimo il ballo di Nunzia con il padre. “Nella vita di una donna c’è un solo uomo che non ti deluderà mai: per me è mio padre”, ha detto l’ex parlamentare dopo aver danzato con la figura paterna.